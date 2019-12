Josip Iličić

Ali je ob lanskih zdravstvenih težavah res pomislil, da bi končal z nogometno kariero

Milano - MMC RTV SLO

Ducat golov in sedem podaj v minuli sezoni Serie A niso samo številke, temveč predvsem način, navdih in predrznost, s čimer Josip Iličić v Bergamu. Foto: EPA

Bili so težki časi zame in mojo družino. Zavedel sem se, da je najbolj pomembno zdravje, nato družina in na koncu nogomet. Postal sem zrel človek in zdaj se bolj zabavam, ko grem na igrišče.