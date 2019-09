Marinko Galić

... o gledališkem vzdušju v Stožicah

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Stožicah je navijanje premalo bučno, je prepričan Marinko Galić. Foto: Reuters

Lahko imaš 30 tisoč ljudi na stadionu, a če nihče ne navija, imaš občutek, kot da si v gledališču. Hudo mi je to gledati. Spomnim se naših časov in Bežigrada, ko so vsi navijali od prve do zadnje minute.