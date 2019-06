Posebej z rekordom sem izredno zadovoljen, s tem bom za vedno zapisan v anale dirke. Zmaga mi veliko pomeni in je dobra popotnica za nadaljevanje sezone in za naslednje leto, ko imam v načrtu nekaj morda še težjega, kot je dirka čez Ameriko.

Za Markom Balohom je že deseti nastop na RAAM-u. Foto: Irma Baloh

Slovenski ultramaratonski kolesar Marko Baloh je ob svoji deseti udeležbi na dirki čez Ameriko (RAAM) v absolutni kategoriji zasedel drugo mesto, v kategoriji nad 50 let pa je zmagal. Dirko, dolgo 4940 kilometrov, je še šestič v karieri osvojil Avstrijec Christoph Strasser, ki je dirko premagal v osmih dnevih, šestih urah in 16 minutah. Baloh je letos dosegel tudi svetovni rekord dirke v kategoriji 50–59 let s povprečno hitrostjo 13,18 milje na uro (22,2 km/h), njegov uradni čas dirke pa je devet dni, 16 ur in 57 minut. Vir: STA