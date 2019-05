V tem času se mi je veliko zgodilo v atletiki, tako slabega kot dobrega, a slabe stvari in poškodbe so že kar lep čas povsem za mano. V Šanghaju bo moja prva tekma na 3000 m zapreke po lanski sezoni, ki sem jo končala zelo dobro in želim tako nadaljevati tudi v letošnji. Tudi letošnja dvoranska sezona pozimi je to nakazala. Se pa ne ukvarjam toliko s tem, kaj je bilo ali kaj naj bi bilo.

Posvečam se pripravam na sezono in na naslednjo tekmo. Vanjo usmerjam zdaj vso pozornost, da bom čim bolj uspešna. Tudi treningi kažejo, da sem bolje pripravljena, kot sem bila lani v tem času. S trenerjem Tevžem Korentom sva letos več pozornosti posvetila tudi daljšim treningom. Telo se je na to spremembo dobro odzvalo, ostala sem tudi hitra.

Sezona bo dolga, SP bo šele v drugi polovici septembra in oktobra. A moji cilji ostajajo isti, kot so bili, nastopiti želim v finalu SP. Dobila sem povabilo za diamantno ligo, zato bom začela zelo zgodaj tekmovati. Kar pa mi tudi ustreza, saj imam rada tekme, rada se dokazujem v najmočnejši konkurenci. In upam, da bom imela teh možnosti letos zelo veliko.

Maruša Mišmaš letos zaradi diamantne lige zgodaj začenja tekmovanja, četudi bo vrhunec sezone sorazmerno pozno: SP v Dohi bo šele med 28. septembrom in 6. oktobrom. Foto: Reuters

Slovenska rekorderka Maruša Mišmaš bo 18. maja v Šanghaju prvič v karieri nastopila na diamantni ligi, najvišji svetovni seriji atletskih mitingov. Na kitajskem bo tekla na 3000 m zapreke, potem pa bo 21. maja nastopila še na močnem mitingu v Nanjingu. Pred štirimi leti je Mišmaševa že prejela vabilo za nastop na diamantni ligi, vendar sredi maja 2015 zaradi poškodbe gležnja ni mogla tekmovati v Dohi.

Grosupeljčanka je avgusta lani na evropskem prvenstvu v Berlinu v finalu zasedla 11. mesto, nato pa je z 9:28,61 svoj državni rekord 2. septembra na mitingu v nemški prestolnici še izboljšala. Marca letos je na dvoranskem evropskem prvenstvu v Glasgowu v kvalifikacijah na 1500 m za las zgrešila finalni nastop.