Matej Žagar

Ob uvrstitvi v svetovno prvenstvo tudi za leto 2020

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Foto: EPA

To je potrditev oziroma vozovnica za naslednjo sezono. Za to sem trdo garal, imam veliko težav z motorji, ki jih že dva meseca in pol pripravljam sam. Zato sem zadovoljen in ponosen nase, na to, kar sem dosegel sam, s svojim znanjem.