Zahvalil sem se mu za vse, kar je naredil. Zdaj pa gledamo v prihodnost in znova bomo skušali postati prvaki. Po tem sporočilu je kmalu novica prišla v javnost. Nisem bil presenečen, saj sem vedel, da je Kawhijev odhod možen. Naredil je izjemno delo in dajal ves čas vse od sebe.

Seveda smo razočarani, ampak v prvi vrsti bi rad povedal, da je Kawhi izjemna oseba in je bilo res izvrstno sodelovati z njim. Ljudje me sprašujejo, kako je bilo biti njegov trener, in vedno pravim, da je bilo najboljše stati ob igrišču in ga opazovati, kako opravlja svoje delo. Tega ne bom nikoli pozabil. Zdaj pa je naš tekmec in morali ga bomo premagati.

Kawhi Leonard in Nick Nurse sta Toronto popeljala do prvega prstana. Foto: Reuters

Trener aktualnih prvakov Lige NBA Toronto Raptorsov Nick Nurse je spregovoril o odhodu MVP-ja finala Kawhija Leonarda k Los Angeles Clippersom. Dejal je, da razume njegovo odločitev, razumljivo pa je razočaran, da šampionska zasedba ne bo ostala skupaj. Vir: ESPN