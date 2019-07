Pred nami je velik izziv. Obožujem izzive. Moramo trdo delati, podpisati prave vrste igralcev in si postopoma utreti pot do želenega cilja. Naši igralci so kakovostni in imajo možnosti. Moramo biti le konstantni. Vsak dan moramo trdo delati in ostati osredotočeni na cilj. Vsak nekoliko zaide s poti, a se ne smeš preveč oddaljiti, saj potem ne boš dosegel glavnega cilja.

Foto: EPA

Trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer je spregovoril o ciljih pred novo sezono. Rdeče vragi, ki so 20-krat postali angleški prvaki, so zadnjo sezono Premier lige končali na šestem mestu. Norvežan – tudi nekdanji napadalec kluba z Old Trafforda – ima višje cilje, za katerimi pa sloviti klub v zadnjih letih precej zaostaja. Vir. BBC