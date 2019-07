Eric Bailly nima sreče z zdravjem, zaradi česar bo že drugo leto izpustil večino sezone v dresu Manchester Uniteda. Foto: Reuters

Branilec angleškega nogometnega prvoligaša Manchester Uniteda Eric Bailly bo po operaciji kolena z igrišč predvidoma odsoten pet do šest mesecev, je potrdil trener rdečih vragov Ole Gunnar Solskjaer. Reprezentant Slonokoščene obale se je resno poškodoval na prijateljski tekmi proti Tottenhamu 25. julija na Kitajskem. 25-letnik je lansko sezono zaradi poškodb gležnja in kolena odigral le 18 tekem, zaradi poškodbe pa je izpustil tudi afriško prvenstvo to poletje. Manchester United bo angleško prvenstvo 11. avgusta na Old Traffordu proti Chelseaju.

Vir: STA