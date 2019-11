Trener Manchester Cityja Pep Guardiola je večkrat pobesnel zaradi sodniških odločitev na Anfieldu. Foto: Reuters

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola je bil sila nezadovoljen s sojenjem na derbiju 12. kroga Premier lige med Liverpoolom in Cityjem na Anfieldu. Po njegovem mnenju bi moral glavni sodnik Michael Oliver njegovi ekipi v 6. minuti srečanja dosoditi najstrožjo kazen, a je ni. Še več, Liverpool je nato iz protinapada povedel z 1:0.

Liverpoolovega branilca Trenta Alexandra-Arnolda je v 6. minuti v kazenskem prostoru žoga zadela v roko, a je počasni posnetek pokazal, da se je še predtem žoga od roke odbila od Cityjevega nogometaša Bernarda Silve. VAR-posnetek si je ogledala ekipa sodnikov v Stockley Parku, za katero odgovarja nekdanji sodnik Mike Riley, in presodila, da ni šlo za nič spornega.

"Čestitke Liverpoolu, zadeli so trikrat, mi enkrat. Vseeno sem na svoje varovance zelo ponosen. Malo ekip pride na Anfield in dominira. Tekmo smo začeli zelo dobro, bili smo hrabri.

Liverpool je evropski prvak, igra na najtežjem stadionu na svetu. Iz dveh strelov so zadeli dvakrat. Težko se je odzvati tako, kot smo se odzvali mi, potem ko padeš v zasotanek z 2:0. To je bila ena najboljših naših predstav. To je tisto, kar smo potrebovali," je še dodal španski strateg.

Manchester City po 12 krogih Premier lige za vodilnim Liverpoolom zaostaja že za 9 točk; BT Sports