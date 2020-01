Petra Majdič je pred štartom vedno dajala vtis, da je zelo sproščena, a v resnici je bila nervozna. Foto: MMC RTV SLO

Njim nisem nikoli povedala resnice. Zelo sem bila nervozna pred štartom in to sem morala nekako skriti. Tako sem sebe nekako prevarala in lastno nervozo spremenila v zabavno koketiranje, sotekmovalkam pa sem dala vedeti, kako sem kul. Toda bolj kot sem poskakovala, bolj sem bila nervozna.

Tekaška šampionka Petra Majdič je v podkastu Številke priznala, da je bila v resnici pred štarti pomembnih tekem nervozna in da se ji zdi, da je šla hladnim skandinavskim tekmicam s svojo navidezno sproščenostjo, smejanjem, mahanjem in poskakovanjem morda na živce.