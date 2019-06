Predsednik NZS-ja je jasno sporočil, da tudi, če se Slovenija ne uvrsti na prihodnje evropsko prvenstvo, bo Matjaž Kek ostal selektor moške članske nogometne reprezentance. Foto: Reuters

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je za Dnevnik zavrnil možnost zamenjave selektorja, če se Slovenija ne bo uvrstila na Euro 2020. Slovenija je na prvih štirih tekmah v kvalifikacijah za EP leta 2020 zbrala pet točk in je na četrtem mestu v skupini G. Na vrhu je Poljska z 12 točkami, jeseni se v preostalih 6 krogih obeta četveroboj za drugo mesto, ki prinaša drugo vstopnico za evropsko prvenstvo v nogometu, ki bo potekalo po vseh stari celini.

"V življenju sem realist. Slovenija je sposobna presenečenj, a na silo ne gre nič. Veliko dejavnikov se mora poklopiti, da gre manjša reprezentanca na veliko tekmovanje. Možnosti za pot na zaključni turnir je zaradi novih tekmovanj nekaj več, a najprej potrebuješ kakovostno igro, kontinuiteto in stabilnost. Tudi če vse to imaš, je razplet odvisen tudi od kakovosti tekmeca in nekaj sreče."

Za zdaj bo reprezentanca domače tekme igrala v Ljubljani v Stožicah: "Ko bo Maribor obnovil zahodno tribuno, se bomo lahko pogovarjali o organizaciji tekem v Ljudskem vrtu. Sedanja infrastruktura ne omogoča prirejanje reprezentančnih tekem pod Pohorjem. Uefa Mariboru za klubske evropske tekme malo pogleda skozi prste."

Možnosti za razširitev Prve lige je pustil odprte. "Če bomo ugotovili, da bi prva liga dobro delovala z dvanajstimi klubi, so možne spremembe tekmovanja."

V zvezi s televizijskimi pravicami je Mijatović predstavil podatek, da bodo v prihodnji sezoni prvoligaši dobili med 70.000 in 80.000 evrov iz naslova televizijskih pravic, nato še malo več.

"Kar iztržimo, v celoti razdelimo med klube. Pojavljale so se ideje, da bi za višji znesek prodali televizijske pravice tujim ponudnikom, s čimer bi bili prenosi plačljivi, a so klubi temu nasprotovali."



Mijatović je tudi prepričan, da se zvišuje kakovost prve slovenske nogometne lige, hkrati pa tudi povsem zaupa v delo nogometnih sodnikov: "Res je nenavadno, da en klub sklicuje tiskovne konference, na katerih govori o napakah v korist drugih klubov. To počne v dneh, ko so se napake dogajale tudi v korist tistega, ki sklicuje tiskovne konference. NZS vedno skuša poskrbeti za maksimalno regularnost tekmovanja."

Vir: Dnevnik/STA