Rašo Nesterović

O tem, da KZS ne razmišlja o menjavi selektorja Trifunovića

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vodstvo KZS je krivdo za neuspeh v kvalifikacijah obesilo na Fibo in vodilne može evropske košarke. Foto: www.alesfevzer.com

Ko pride do neuspeha, je vedno najlažje zamenjati trenerja, vendar tokrat vsi vemo, da Trifunović ni glavni krivec za neuspeh. On je bil vržen v to godljo, ki so jo skuhali vodilni v evropski košarki.