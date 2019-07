Od Froomovega napada na Wigginsa v 11. etapi Toura 2012 so odnosi med britanskima kolesarjema izjemno hladni, zdaj pa je takratni športni direktor Skya Sean Yates potrdil nekatere podrobnosti spora, ki se še kar vleče v sedanjost, ko je "Sir Wiggo" upokojen, Froome pa na bolniški. Foto: AP

A če pomislim, kaj vse mu je uspelo od takrat, mislim, da ni tako naiven. Požrl je svojo besedo. Jaz, Bradley in Dave Brailsford smo bili v zadnjem prostoru na avtobusu in smo sklenili dogovor, ki se ga on ni držal.

V podkastu Bradleyja Wigginsa je gostoval Sean Yates, nekdanji kolesar in športni direktor moštva Sky, ki je tudi popeljal Wigginsa do slavja na Dirki po Franciji 2012, kar je bila prva skupna zmaga za britanskega kolesarja. Med pogovorom sta se dotaknila tudi razvpitega spora med Wigginsom in vzhajajočo zvezdo Chrisom Froomom.

Wiggins je kot kapetan Skya po 10. etapi imel več kot 2 minuti prednosti v skupnem seštevku. V 11. etapi 4 km pred ciljem na vzponu La Toussuire je nenadoma Froome kot prvi pomočnik napadel kapetana. Iz avta mu je Yates sporočil: "Glej, da imaš Bradovo dovoljenje." A izkazalo se je, da ga ni imel, na koncu je moral po ukazu vodstva Skya Froome še pred ciljno črto počakati na Wigginsa.

Wiggins je zagrozil, da bo spakiral kovčke in odšel domov, če ga očitno v gorah močnejši Froome ne bo spoštoval in mu odrekal pomoč. V Keniji rojeni Britanec se je izgovarjal, da si je skušal le privoziti dodatno prednost pred tretjeuvrščenim Vincenzom Nibalijem. Bojne sekire so se zakopale, Wiggins je slavil v Parizu pred Froomom, ki je v naslednjih letih kar 4-krat dobil Tour de France. A še predtem sta Sky zapustila tako Wiggins kot športni direktor Yates.

Vir: The Bradley Wiggins Show, Eurosport