Ko je imel 15 let in pol, sem mu dal priložnost igranja v prvi slovenski ligi za Domžale, pri 18 letih sem ga povabil v člansko slovensko nogometno reprezentanco. Vidim podobnosti z Ontužansom, bilo mi je pomembno, da sem mu dal priložnost, takrat bi lahko zaigral tudi za Bosno in Hercegovino. Podobno je z Danielsom, ki je imel možnost izbire - lahko bi igral za Latvijo ali Nemčijo.

Daniels Ontužans je poleti zaigral za člansko moštvo Bayerna proti Arsenalu na pripravljalni tekmi v ZDA v okviru mednarodnega pokala prvakov. Latvijci v ustvarjalca igre polagajo ogromne upe, da bi lahko z njim začeli preporod reprezentance, ki je leta 2004 igrala na EP-ju na Portugalskem, zdaj pa je na samem dnu Evrope v družbi San Marina, Gibraltarja in Estonije. Foto: Reuters

Na novinarsko konferenci pred zaključkom nogometnih kvalifikacij za Euro 2020 se je Slaviša Stojanović kot selektor Latvije razgovoril o prihodnosti in skušal vliti Baltom upanje, da ni vse tako črno. Latvija je po kriteriju točk in razlike v golih namreč druga najslabša reprezentanca celotnih evropskih kvalifikacij: brez točke in z -25, slabši je le San Marino z 0 in -43.

Selektor Latvije Stojanović stavi na 19-letnega napadalnega vezista, ki je član Bayerna, pri katerem zdaj že trenira s članskim moštvom. Daniels Ontužans se je pri 10. letih z družino preselil v Nemčijo, kjer je na kratko treniral pri Augsburgu, nato pa hitro že postal član Bayerna. Ontužans je kot najstnik večkrat treniral z mlajšimi selekcijami Nemčije, a je čakal na klic Latvije, ki ga je zdaj dočakal. Bržkone bo v soboto v Stožicah v Ljubljani proti Sloveniji tudi že prvič zaigral za Latvijo.

Ob tej priložnosti ga je Stojanović primerjal s povratnikovm v slovensko izbrano vrsto. Haris Vučkić je članski debi v Prvi ligi dočakal v Domžalah, pred skoraj 8 leti pa še članskega reprezentančnega, obakrat pa je bil pri tem prvi trener Stojanović.

