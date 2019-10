Štefan Hadalin Foto: EPA

To pomeni, da so takšne hibride, kot sem jaz in meni podobni, lepo gladko malo peljali žejne čez vode. Nikogar ničesar ne vprašajo, ampak če bi Marcel Hirscher še smučal in bi še smučal kombinacijo, to pravilo ne bi bilo sprejeto.



Najbolj žalostno je to, ker je bilo pravilo sprejeto samo na podlagi treh nepolitih tekem v zadnjih štirih letih, in sicer na zadnjih treh svetovnih prvenstvih v Beaver Creeku, St. Moritzu in Areju. Očitno smo bili napačni ljudje na stopničkah.



Slovenski alpski smučar Štefan Hadalin ni zadovoljen s spremembami v alpski kombinaciji, v kateri je lani osvoji srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu. Vir: STA