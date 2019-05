Foto: Radio Koper/Tine Strosar

Ne vem, kako lahko selektor upraviči take stvari pred zvezo. V tujini kaj takega ne bi bilo mogoče. Selektor tudi ni prišel niti na eno tekmo finala državnega prvenstva, v katerem je igrala polovica reprezentance. Nekatere stvari, ki se dogajajo trenutno, mi niso jasne.

Z vsem spoštovanjem do Chiappinija, ki je bil tudi moj trener v Bakuju in ga zelo dobro poznam, njega ne bi dajala zraven Giannija ali Giulianija (nekdanjega in zdajšnjega selektorja slovenske moške reprezentance, op. a.). Gotovo me bo kdo tudi kritiziral, a jaz povem stvari, kot res mislim. Imam veliko vprašanj in kritik, zato ker sem kritična tudi do sebe.

39-letna Tina Lipicer Samec je ena najboljših slovenskih odbojkaric do zdaj. Po 14 letih v tujini se je vrnila v domače okolje in bila letos kapetanka državnega podprvaka GEN-I Volleyja iz Nove Gorice. V oddaji "V sredo" na Valu 202 je bila v pogovoru z Boštjanom Reberšakom kritična do selektorja reprezentance Alessandra Chiappinija. Slovenke bodo poleti nastopile v Evropski ligi in na evropskem prvenstvu na Poljskem, Chiappini je seznam igralk objavil prejšnji mesec.

