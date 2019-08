Skupaj z Japonci smo najboljša država po uspehih med vsemi in smo pred takšnimi velesilami, kot so Francija, Rusija, Kitajska, ki imajo veliko več športnikov. Smo na vrhu. Tega ne znam racionalno razložiti.

To, kar ji uspeva, je nekaj, kar se doslej ni dogajalo in se še ni zgodilo. Seveda je treba reči vsa čast zaradi vseh pritiskov, ki si jih športnik sam nalaga. Največ pričakovanj ima tako in tako vsak sam. Ne glede na to, da to poskuša pozabiti, se tega ne da povsem. In to zdržati ni preprosto. Jasno je, da moraš biti natreniran, fizično pripravljen, brez tega se nič ne zgodi. Ta pritisk zdržati pa ni tako preprosto. Sploh ne zdaj, ko je čisto na vrhu. Veliko lažje je za nekom teči in ga loviti kot pa bežati, da te ne bodo ujeli.

Foto: Manca Ogrin

V pogovoru za STA je razplet svetovnega prvenstva komentiral Tomo Česen, vrhunski alpinist in nekdanji selektor slovenske članske reprezentance v tem športu, ki je nad uspehi Janje Garnbret navdušen.