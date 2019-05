Vicente del Bosque pravi, da bi bilo voditi Lionela Messija sanjsko. Foto: EPA

Nekdanji selektor španske reprezentance in trener Real Madrida Vicente del Bosque je dejal, da se je španska nogometna zveza na vso moč prizadevala, da bi Lionel Messi, kmalu potem ko je prišel v Barcelono, zaigral za reprezentanco Španije, a se je zvezdnik Barce odločil za svojo domovino in tako oblekel dres argentinske izbrane vrste. Del Bosque je Španijo popeljal do naslova svetovnega in evropskega prvaka. Vir: Radio Villa Trinidad.