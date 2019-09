Čeprav so nas politika, vojna in sovraštvo poskušali ločiti, jim ni uspelo. Niso se zavedali, da je naša ljubezen drug do drugega toliko močnejša od sovraštva, ki so nam ga skušali vsiliti.

Vlade Divac med govorom v Springfieldu. Foto: AP

Vlade Divac je bil sprejet v Hišo slavnih. Legendarni srbski košarkar se je v govoru zahvalil vsem pomembnim ljudem na svoji poti, vključno s trenerji in igralci. Spregovoril je tudi o odnosih med košarkarji iz nekdanje Jugoslavije. V občinstvu je bil med drugim tudi nekdanji izvrstni hrvaški košarkar in velik Divčev prijatelj Dino Rađa, ki je bil med nesmrtne sprejet lani. Skupno je bilo v Hišo slavnih sprejetih pet košarkarjev z območja nekdanje skupne države. Ob omenjenih še Dražen Petrović, Krešo Ćosić in Dražen Dalipagić. V letošnji generaciji so bili še Carl Braun, Chuck Cooper, Bobby Jones, Sidney Moncrief, Jack Sikma, Teresa Weatherspoon in Paul Westphal.