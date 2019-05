Med Lewisom Hamiltonom in Valtterijem Bottasom zaenkrat še ni počilo, a to se utegne v nadaljevanju sezone, ko se bo boj za naslov svetovnega prvaka zaostril, hitro spremeniti. Foto: Reuters

Mercedes je letos poskrbel za najboljši uvod v sezono katerega koli moštva v zgodovini kraljice motošporta. Nobenemu še nikdar ni uspelo nove sezone začeti s štirimi zaporednimi dvojnimi zmagami.

Oba želita osvojiti naslov svetovnega prvaka. V moštvu si želimo dve pošasti v dirkalniku, zato vedno ne pričakujemo vzornega vedenja. Toto Wolff, vodja moštva Mercedes

Resda Hamilton in Bottas na vseh dozdajšnjih dirkah nista bila vselej tako dominantna - izstopa predvsem dirka za VN Bahrajna v Manami -, a ekipa iz Brackleyja je vedno, tudi s poljubom sreče, našla pot do uspeha.

V konstruktorskem seštevku za svetovno prvenstvo prepričljivo vodi pred Ferrarijem, v dirkaškem seštevku ima Bottas po zaslugi najhitrejšega kroga v Melbournu točko naskoka pred aktualnim prvakom in največjim tekmecem Hamiltonom.

Oba dirkača sta letos slavila po dvakrat, zaenkrat v moštvu vlada mir, a kaj kmalu se utegne pojaviti napetost, ko se bo srdit boj za naslov svetovnega prvaka razplamtel v najdaljevanju sezone.

Nico Rosberg, edini moštveni tekmec, ki se ga je Lewis Hamilton bal. Nemec je leta 2016 postal svetovni prvak in se takoj zatem upokojil. Tistega leta je Britancu zlezel pod kožo celo do te mere, da je začel slednji verjeti v zarote. Foto: EPA

Kot v letih 2014, 2015 in 2016

Podoben položaj smo pri Mercedesu v preteklosti že videli. Hamilton in Nico Rosberg se poznata že od otroštva, skupaj sta dirkala z gokarti in v nižjih motošportnih razredih. Bila sta dobra prijatelja, a ko je boj za naslov prvaka dosegel vrhunec, se je njun odnos precej ohladil, vodji moštva Totu Wolffu pa povzročil kar nekaj neprespanih noči. Moštvena tekmeca sta se spuščala v brezkompromisne boje, večkrat sta drug drugemu pokvarila uvrstitev. "Letošnja sezona me malce spominja na leta 2014, 2015 in 2016. Imaš dva dirkača z velikimi ambicijami in sposobnostjo zmagovanja. Naša naloga je, da boj ostane športen. Prav tako je pomembno zavedanje, da se lahko Sebastian Vettel in Charles Leclerc s ferrarijem zelo hitro vrneta v igro. Rezultati s prvih štirih dirk nas ne smejo zavesti" meni Wolff, ki Mercedes uspešno krmari proti šestemu zaporednemu naslovu svetovnega konstruktorskega prvaka.

Toto Wolff je leta 2013 zapustil Williams in se pridružil Mercedesu, s katerim je v hibridnem obdobju formule ena osvojil pet zaporednih naslovov konstruktorskega prvaka. Foto: EPA

Možni tudi "rumeni ali rdeči kartoni"

Obenem je poudaril pomembnost dobrih odnosov znotraj moštva. "To je zelo pomembno, če se želimo izogniti scenam, s katerimi smo se soočili, ko sta za nas dirkala Lewis in Nico. Imamo srečo, da sta Lewis in Valtteri v dobrih odnostih. Dobro se razumeta, ne spletkarita, vse si povesta v obraz. S tem sem zelo zadovoljen. Oba želita osvojiti naslov svetovnega prvaka. V moštvu si želimo dve pošasti v dirkalniku, zato vedno ne pričakujemo vzornega vedenja, pa vendar hočemo pri obeh videti medsebojno spoštovanje," je nadaljeval 47-letnik iz Dunaja in dodal: "Moramo ostati zelo pozorni, kajti odnosi se lahko zelo hitro skrhajo. Spoštovanje med dirkačema mora biti prioriteta. Smo velika in močna ekipa, ki mora poskrbeti, da medsebojni odnos dirkačev nima negativnega vpliva na moštvo. Po izkušnjah z Lewisom in Nicom bomo v morebitnem takšnem primeru morali podeliti rumene in rdeče kartone."

Skupni vrstni red 2019, dirkači (4/21):

# Dirkač Moštvo Točke 1 Valtteri Bottas Mercedes 87 (1) 2 Lewis Hamilton Mercedes 86 3 Sebastian Vettel Ferrari 52 4 Max Verstappen Red Bull 51 5 Charles Leclerc Ferrari 47 (2) 6 Sergio Perez Racing Point 13 7 Pierre Gasly Red Bull 13 (1) 8 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 13 9 Lando Norris McLaren 12 10 Kevin Magnussen Haas 8 11 Nico Hülkenberg Renault 6 12 Carlos Sainz McLaren 6 13 Daniel Ricciardo Renault 6 14 Lance Stroll Racing Point 4 15 Alexander Albon Toro Rosso 3 16 Daniil Kvjat Toro Rosso 1 17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 0 18 Romain Grosjean Haas 0 19 George Russell Williams 0 20 Robert Kubica Williams 0

Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.

Skupni vrstni red 2019, konstruktorji (4/21):