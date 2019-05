Razočaran pogled Charlesa Leclerca, ki počasi izgublja zaupanje v svoje moštvo. Na prejšnjih dirkah mu je to pokvarilo uvrstitev z neodločnostjo pri moštvenih ukazih, tokrat z lahkomiselnostjo med prvim delom kvalifikacij. Foto: EPA

Čeprav je Sebastian Vettel na dirki za VN Monaka osvojil drugo mesto, s tem dosegel tudi najboljši rezultat Ferrarija v letošnji sezoni, kar nekako ne gre prezreti novo poglavje blamaž, ki jo je moštvo iz Maranella napisalo v kneževini.

Čeprav je Ferrarijev dirkač dirko končal na drugem mestu, je bil za moštvo to zelo težek dirkaški konec tedna. Treba se je zavedati, da je Vettel drugo mesto osvojil šele po kazni Maxa Verstappna. Na dirki ni pustil praktično nobenega pečata, tudi sicer Maxa nikoli ni zares ogrozil. Ross Brawn

Charles Leclerc, ki bi lahko zaradi boljših taktičnih odločitev na dirkah v letošnji sezoni osvojil zagotovo kakšno točko več, je upal na dober dirkaški konec tedna v svoji domovini, dočakal pa hladno prho v kvalifikacijah in točkovno nedeljsko ničlo.

Drugo mesto, a veliko grenkega priokusa

Vseeno za slab rezultat ne gre v celoti kriviti 21-letnega Monačana, ki je na tretjem prostem treningu dokazal, da je sposoben krojiti sam vrh na nedeljski preizkušnji. Resda bi lahko v prvih kvalifikacijskih poskusih odpeljal boljši krog, a na koncu je bil žrtev lahkomiselnosti nadrejenih. Ti ga namreč ob koncu prvega dela kvalifikacij niso poslali nazaj na stezo, saj so menili, da si je z doseženim časom že zagotovil nastop v drugem delu, a so se ušteli. Leclerc je izpadel in zasedel končno 16. mesto. Pravcata katastrofa za mladeniča. Dan pozneje je moral na dirki nato napadati iz ozadja, se nadvse hitro prebijati naprej. Sprva mu je to lepo uspevalo, navdušil je z dobljenima bojema proti Landu Norrisu in Romainu Grosjeanu, nato pa je v zavoju La Rascasse med drznim prehitevanjem Nica Hülkenberga želel preveč, trčil je ob zaščitno ogrado in si poškodoval zadnjo desno gumo. V naslednjem krogu je ta počila, se razcefrala in mu popolnoma uničila zadnji desni del podvozja, zaradi česar je moral nekaj krogov pozneje odstopiti.

Leclerc je kvalifikacije za VN Monaka sklenil na 16. mestu. Foto: EPA

Napaka moštva privedla do pretiravanja na stezi

"Nekaj krogov je bil Leclerc na dirki spektakularen. Nato pa je šel predaleč in plačal visoko ceno za svojo vnemo. Vendar je to popolnoma razumljivo. To je njegova domača dirka in prvi poskus s konkurenčnim dirkalnikom. Obetal si je poseben trenutek, na koncu pa ga je doletelo zgolj bridko razočaranje," je povedal nekdanji tehnični vodja Ferrarija in zdajšnji generalni direktor formule ena Ross Brawn. "Po nekaj težavah na četrtkovih prostih treningih je v soboto pred kvalifikacijami zanj posijal žarek upanja, potem ko se je uvrstil na vrh razpredelnice po tretjem prostem treningu. Nato pa hladna prha zaradi hude taktične napake, ki jo je pozneje priznal tudi vodja moštva (Mattia Binotto). Padel je na 16. mesto, to pa je tudi v nedeljo privedlo do pretiravanja na stezi," je še dodal.

Sebastian Vettel je prekinil Mercedesov niz dvojnih zmag, a grenak priokus ostaja. Kako dominanten je Mercedes v letošnji sezoni, dokazuje tudi to, da bi Lewis Hamilton (137 točk) v konstruktorskem seštevku za Ferrarijem (139 točk) zaostajal le za pičli dve točki. Foto: EPA

Ferrari tretje najboljše moštvo

Brawn, ki je leta 2009 s svojim moštvom senzacionalno osvojil dirkaški in konstruktorski naslov svetovnega prvaka v formuli ena, je svoja najboljša leta preživel prav pri Ferrariju, kjer je slovel kot izjemen taktik. Bil je pomemben del v Ferrarijevem mozaiku, ki je s Schumacherjem osvojil pet zaporednih dirkaških in konstruktorskih naslovov. Moštvo iz Maranella pozna zelo dobro, zato je tudi presenečen, da dosega (zanj) tako povprečne rezultate. "Čeprav je Ferrarijev dirkač dirko končal na drugem mestu, je bil za moštvo to zelo težek dirkaški konec tedna. Treba se je zavedati, da je Vettel drugo mesto osvojil šele po kazni Maxa Verstappna. Na dirki ni pustil praktično nobenega pečata, tudi sicer Maxa nikoli ni zares ogrozil," je bil oster Brawn. Nadaljeval je: "Njegova predstava odseva Ferrarijev konec tedna, v katerem je bilo italijansko moštvo tretje najboljše. To je bilo predvidljivo, saj smo se lahko že na dirki v Barceloni prepričali, koliko težav sta imela ferrarija na progi, zlasti v počasnejšem tretjem sektorju."

Sklenil je: "Sezona je za Ferrari izgubljena. Toda v moštvu ne smejo obupati. Učiti se morajo iz svojih napak, če želijo napredovati." Naslednjo priložnost za dokazovanje bodo imeli čez dober teden dni, ko je na sporedu dirkaški konec tedna v Montrealu.