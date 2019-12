Lewis Hamilton je letos osvojil že šesti naslov svetovnega prvaka v formuli ena. Do rekordnega dosežka Michaela Schumacherja (7) mu manjka le še en naslov. Foto: EPA

Prvo ime kraljice motošporta v zadnjih sezonah je bil laskavi naziv prejel po izboru tiskovnih agencij, med katerimi je tudi Slovenska tiskovna agencija (STA).

Hamilton je v dobi turbomotorjev tako rekoč razred zase. Od leta 2014 do letos je kar petkrat osvojil naslov svetovnega prvaka, le leta 2016 ga je za pet točk ugnal moštveni kolega pri Mercedesu Nico Rosberg, ki se je dan pozneje tudi upokojil.

Naslednjo sezono po 'Schumijev' rekord

V letu 2019 je 34-letnik iz Stevenagea nanizal kar 11 zmag, le štirikrat na 21 dirkah ni stal na odru za zmagovalce. V naslednji sezoni lahko po številu zmag v formuli ena na večni lestvici prehiti legendarnega Michaela Schumacherja, ki je v bogati karieri zbral rekordnih 91 zmag. Hamilton jih ima trenutno 84. Britanec je v glasovanju prejel 151 točk, 11 več od drugouvrščenega španskega teniškega asa Rafaela Nadala, tretji je bil avstrijski smučar Marcel Hirscher (76 točk), ki je po koncu prejšnje sezone smuči postavil v kot.

Dončić uvrščen na 15. mesto

Med najboljšo deseterico tokrat ni bilo slovenskih športnikov in športnic, najbolje se je odrezal Luka Dončić, ki je zasedel 15. mesto. Slovenskemu košarkarskemu dragulju so tiskovne agencije namenile 22 točk. PAP najboljše športnike sicer Evrope razglaša od leta 1958.

10 najboljših športnikov Evrope 2019

Športnik Država Šport Št. točk Lewis Hamilton Velika Britanija Formula ena 151 Rafael Nadal Španija Tenis 140 Marcel Hirscher Avstrija Alpsko smučanje 76 Novak Đoković Srbija Tenis 71 Sifan Hassan Nizozemska Atletika 69 Virgil van Dijk Nizozemska Nogomet 61 Karsten Warholm Norveška Atletika 47 Marc Marquez Španija Motošport 47 Giannis Antetokounmpo Grčija Košarka 46 Johannes Thingnes Boe Norveška Biatlon 44

Pet dirkačev formule ena evropskih športnikov leta

Hamilton je sicer peti dirkač formule ena z nazivom evropskega športnika leta. Pred njim je to uspelo rojaku Nigelu Mansellu (1992), Fincu Miki Häkkinenu (1998), Nemcema Michaelu Schumacherju (2001-03) in Sebastianu Vettlu (2012-13). Največkrat je bil za evropskega športnika leta sicer imenovan švicarski tenisač Roger Federer, ki je vrh zasedel petkrat (2004-05, 2006-07 in 2009).