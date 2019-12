Max Verstappen je ubranil tretje mesto v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena. Foto: Reuters

Hamilton, novi stari svetovni prvak, ki si je v soboto zagotovil še peti najboljši štartni položaj v Združenih arabskih emiratih, je imel relativno mirno dirko. Največ dela ga je čakalo na štartu, opravil ga je z odliko, odlično je speljal, za seboj zadržal vse tekmece in v uvodni zavoj zapeljal kot prvi.



Vodstvo je zadržal do konca. Kljub temu, da je nekajkrat po radijski zvezi svojemu moštvu potožil nad zmogljivostjo svojega dirkalnika, njegova zmaga nikoli ni bila pod vprašajem. Dirkal je suvereno, ni delal večjih napak, s prednostjo slabih 17 sekund je dosegel 84. zmago v karieri.



Kako dominanten je bil letos, dokazuje tudi podatek, da je bila to njegova 11. zmaga v sezoni, s čimer je izenačil dosežek iz lanske sezone in iz leta 2014, uvodne sezone novega obdobja turbomotorjev. Le štirikrat na 21 letošnjih dirkah se ni povzpel na oder za zmagovalce (VN Avstrije, VN Nemčije, VN Singapurja in VN Brazilije)!

Verstappen dobil boj z Leclercom

Precej bolj zanimivo je bilo v boju za drugo mesto. Že v kvalifikacijah se je v prvo štartno vrsto prebil Verstappen, ki je položaj po štartu tudi zadržal, a ne za dolgo, saj ga je ob koncu dolge ravnine Leclerc z močnejšim pogonskim sklopom že dohitel - in prehitel. Nizozemec je Monačana z bolj svežimi gumami vendarle napadel po notranji strani 8. zavoja v 33. krogu in ga tudi prehitel. Leclerc je že v naslednji ravnini vračal udarec, a neuspešno. 22-letnik iz Hasselta mu je v naslednjih krogih pobegnil in si zacementiral drugo mesto, Leclerc se je moral zadovoljiti s tretjim. To je pomenilo, da je Verstappen letošnjo sezono v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v kraljici motošporta sklenil na sijajnem tretjem mestu, pred četrtouvrščenim Leclercom je imel na koncu 14 točk naskoka.

Leclerc je sicer v zaključku dirke zaradi precej obrabljenih gum iz kroga v krog izgubljal prednost pred Valtterijem Bottasom (Mercedes), ki je zaradi menjave pogonskega sklopa dirko začel z začelja kolone. Finec je storil vse, da bi se z 20. povzpel na 3. mesto oziroma na oder za zmagovalce, a mu je za napad na stopničke zmanjkalo metrov.

več sledi ...

Dirka za VN Abu Dabija, Jas Marina