Lewis Hamilton je v Ciudad de Mexicu slavil 83. zmago v formuli ena, Britanec je prav tako Mercedesu kot konstruktorju privozil jubilejno 100. zmago v zgodovini. Foto: Reuters

Britanec, serijski svetovni prvak, si novega naslova sicer ni zagotovil, je pa naredil zelo pomemben in velik korak proti šesti zvezdici, ki si jo lahko zagotovi že naslednji konec tedna v Austinu, ko je na sporedu dirka za VN ZDA.

Uvodni trije zavoji dirke so prinesli kopico razburljivih trenutkov, po katerih so prav vsi dirkači (čudežno) lahko nadaljevali dirkanje. Foto: Reuters

Dirko je začel s tretjega mesta, že v drugem zavoju trčil s Verstappnom in zapeljal na travnato območje, a je ostal pri vrhu, nato pa je za taktično mojstrovino poskrbelo njegovo moštvo Mercedes, ki je izračunalo, da utegne biti en postanek dovolj za zmago.

To se je tudi zgodilo. Hamilton je še enkrat dokazal, da mu ni para, ko gre za varčevanje gum, kljub temu, da je imel 14 krogov starejše gume od najbližjih zasledovalcev, mu ta v zaključku nista prišla dovolj blizu za napad.

Hamilton za nov naslov svetovnega prvaka potrebuje le še štiri točke, do konca sezone so še tri preizkušnje.

Leclerc znova brez zmage

Charles Leclerc si je v mehiški prestolnici v soboto sedmič v letošnji sezoni priboril 'pole position', a še petič letos se je zgodilo, da najboljšega štartnega položaja ni uspel pretvoriti v zmago. Tokrat so se pri Ferrariju taktično ušteli, odločili so se za dirko z dvema postankoma, za nameček se jim je ponesrečil še drugi postanek dirkača iz Monte Carla, ko se zalomilo pri privijanju zadnje desne gume.

Sebastian Vettel v zaključku dirke ni uspel dohiteti vodilnega Hamiltona. Foto: Reuters

Verstappnov pokvarjen konec tedna

Max Verstappen, ki si je v prvem hitrem poskusu zadnjega dela sobotnih kvalifikacij privozil 'pole position', med drugim poskusom ni zmanjšal hitrosti ob vihranju rumenih zastav po Bottasovi nesreči v zadnjem zavoju proge. Sledila je kazen, ki so mu jo dodelili pozneje za zeleno mizo, nazadoval je na četrti štartni položaj. Dirko je sicer začel zelo dobro, švignil je mimo Hamiltona, nato pa ga je Britanec zrinil s steze. Izgubil je kar nekaj mest, za nameček je nekaj krogov pozneje trčil še z Bottasom in zaradi predrte zadnje desne gume ter prisilnega postanka padel na rep kolone. V 8. krogu se je njegova dirka začela znova ... z več kot minuto zaostanka za vodilnim. Vseeno se je uspel na koncu prebiti do 6. mesta.

Dirka za VN Mehike, Ciudad de Mexico

# Dirkač Moštvo Čas 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:36:48,904 2 Sebastian Vettel Ferrari +1,766 3 Valtteri Bottas Mercedes 3,533 4 Charles Leclerc Ferrari 6,368 5 Alexander Albon Red Bull 21,399 6 Max Verstappen Red Bull 1:08,807 7 Sergio Perez Racing Point 1:13,819 8 Daniel Ricciardo Renault 1:14,924 9 Pierre Gasly Toro Rosso 1 krog 10 Nico Hülkenberg Renault 1 krog 11 Daniil Kvjat Toro Rosso 1 krog 12 Lance Stroll Racing Point 1 krog 13 Carlos Sainz ml. McLaren 1 krog 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 krog 15 Kevin Magnussen Haas 2 kroga 16 George Russell Williams 2 kroga 17 Romain Grosjean Haas 2 kroga 18 Robert Kubica Williams 2 kroga Odstop: Lando Norris (McLaren), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) Najhitrejši krog: Charles Leclerc ()

Skupni vrstni red 2019, dirkači (18/21):

# Dirkač Moštvo Točke 1 Lewis Hamilton Mercedes 363 (5) 2 Valtteri Bottas Mercedes 289 (2) 3 Charles Leclerc Ferrari 236 (4) 4 Sebastian Vettel Ferrari 230 (2) 5 Max Verstappen Red Bull 220 (2) 6 Pierre Gasly Toro Rosso (Red Bull) 77 (2) 7 Carlos Sainz McLaren 76 8 Alexander Albon Red Bull (Toro Rosso) 74 9 Sergio Perez Racing Point 43 10 Daniel Ricciardo Renault 38 11 Nico Hülkenberg Renault 35 12 Lando Norris McLaren 35 13 Daniil Kvjat Toro Rosso 34 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 31 15 Lance Stroll Racing Point 21 16 Kevin Magnussen Haas 20 17 Romain Grosjean Haas 8 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 4 19 Robert Kubica Williams 1 20 George Russell Williams 0

Opomba: V oklepajih je število dodatnih točk za najhitrejši krog.

Skupni vrstni red 2019, konstruktorji (18/21):