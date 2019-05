Mnenja o tem, ali je na sezono formule ena dovolj, preveč ali premalo dirk, so deljena. Foto: EPA

Treba je pogledati, kako je sestavljen dirkaški konec tedna. Ali res potrebujemo toliko testiranj in prostih treningov? Sezona je dolga in vse to moštva drago stane. Pa bo šov zaradi tega kaj boljši? Christian Horner, vodja moštva Red Bull

V krstni sezoni kraljice motošporta je bilo zgolj sedem dirk. Uvodne štiri so izpeljali v štirih tednih, med predzadnjo in zadnjo je bil mesec dni premora.

V naslednjih letih se je število dirk na sezono povzpelo na 10, 12, 13, v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja že na 17. Po letu 1977 so število dirk spustili na 14, kar 11 sezon - med letoma 1984 in 1994 - so dirkači oddirkali 16 preizkušenj na sezono.

V novem tisočletju je število dirk znova naraslo, vrhunec je doseglo leta 2016 z 21 dirkami. Tudi letošnja sezona je dolga 21 dirk, v prihodnosti se utegne to število še povečati.

Že v naslednji sezoni bo karavana formule ena prvič zavila v Hanoj, kjer bo na sporedu dirka za VN Vietnama, namesto Barcelone pa se bodo dirkači pomerili za VN Nizozemske v Zandvoortu.

Christian Horner ni navdušen nad širjenjem koledarja formule ena. Ni skrivnost, da želi Liberty Media vsaj še eno ali dve dirki v Združenih državah Amerike. Zaenkrat je najbolj verjetna ulična dirka za VN Miamija na Floridi. Foto: EPA

Wolff: Želimo povečati prihodke

Nekateri pravijo, da je to odlično za kraljico motošporta, drugi ne. Med zagovorniki je vodja moštva Mercedes Toto Wolff, ki je prepričan, da več dirk prinaša tudi večjo prepoznavnost in večji trg. "Moramo se zavedati, da je formula ena glamurozen šport," je dejal 47-letni Dunajčan in dodal: "Kot podjetje želimo vselej povečati svoj prihodek, in več kot očitno je, da bomo to dosegli z večjim številom dirk. Pri formuli ena morajo biti ustvarjalni in narediti vse, da zadovoljijo apetite ljubiteljev tega športa. Organizirati morajo zanimive dirke in prodreti na nove trge. Mislim, da smo trenutno na dobri poti, da to dosežemo."

Finančni vložek moštev je ogromen

Med nasprotniki večanja števila dirk v posamezni sezoni elitnega razreda motošporta pa je vodja moštva Red Bull Christian Horner, ki meni, da je 21 dirk na sezono že več kot dovolj. Horner sicer razume apetite lastnika formule ena Liberty Medie, a hkrati opozarja na negativne posledice, ki jih ima lahko večanje števila dirk. "Za vse v moštvu dirkaški konec tedna traja ves teden, ne le tri dni. 21 takšnih tednov je veliko, od vseh nas se zahteva veliko. Še več dirk bi imelo po mojem mnenju že negativne posledice," je povedal 45-letni Britanec in nadaljeval: "Treba je pogledati, kako je sestavljen dirkaški konec tedna. Ali res potrebujemo toliko testiranj in prostih treningov? Sezona je dolga in vse to moštva drago stane. Pa bo šov zaradi tega kaj boljši? Knjiga ima lahko le določeno število poglavij. Poskrbeti moramo, da so vsa poglavja zanimiva. Kar se nam obeta, je prenasičenost, ki lahko vodi v naveličanost in nezanimivost."

Sklenil je: "Skupaj moramo najti primerno ravnovesje med številom dirk in pravo sestavo dirkaškega konca tedna." Letošnja sezona se nadaljuje ta konec tedna v Montmelu pri Barceloni z nedeljskim vrhuncem, dirko za VN Španije.