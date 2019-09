Leclerc je za 39 tisočink sekunde prehitel vodilnega v skupnem seštevku Britanca Lewisa Hamiltona, medtem ko je bil tretji Finec Valtteri Bottas (oba Mercedes). Četrto mesto je pripadlo Nemcu Sebastianu Vettlu (Ferrari).

21-letni Monačan Charles Leclerc, ki se je prejšnji teden v Spaju veselil premierne zmage v formuli ena, v pogovoru z Britancem Lewisom Hamiltonom. Foto: EPA

Četrti pole position v karieri

Leclerc, zmagovalec zadnje dirke v Spaju, je tako domačim privržencem obudil upe po prvi Ferrarijevi zmagi v Monzi po letu 2010. Prevladoval je na treningih in danes dosegel četrti "pole position" v karieri, izkoristil pa je tudi zmedo ob koncu kvalifikacij, ko nekateri dirkači sploh niso prevozili hitrega kroga v zadnjem delu.

Räikkönen zletel s steze, nekaterim zmanjkalo časa za zadnji krog

Zmedo je posredno zakrivil veteran Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), ki je dobro minuto pred koncem kvalifikacij zletel s steze, na srečo ostal nepoškodovan, a kvalifikacije so prekinili z rdečo zastavo. Ko so jih spet nadaljevali, pa je bilo do konca premalo časa, da bi vsa deseterica dirkačev še naredila krog in imela priložnost za zadnjo izboljšavo dosežka, saj sta pred iztekom časa ciljno črto prevozila le Leclerc in Carlos Sainz.

Pred nadaljevanjem sezone je v SP-ju na prvem mestu Hamilton z 268 točkami, Bottas je drugi z 203. Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) jih ima na tretjem mestu 181, Vettel je četrti (169), Leclerc pa peti (157). Dirka bo v nedeljo ob 15.10.