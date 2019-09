"Tifosi" vselej poskrbijo za izjemno vzdušje v Monzi. Foto: EPA

Datum dirke: 8. september 2019 Kraj: Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italija Dolžina kroga: 5,793 km Število krogov: 53 Dolžina dirke: 306,720 km Zadnji zmagovalec: 2018 - Lewis Hamilton (Mercedes) Prva VN na prizorišču: 1950 Rekord kroga: 1:21,046 - Rubens Barrichello (2004)

Progo so skozi leta večkrat spremenili, današnja je skoraj pol krajša od prvotne. Foto: Reuters

Ferrari na svoje 'dvorišče' prihaja z odlično popotnico. Charles Leclerc je v Spa-Francorchampsu v nedeljo poskrbel za prvo zmago poskočnega konjička v letošnji sezoni, hkrati je bila to tudi Monačanova krstna zmaga v elitnem razredu motošporta.

Charles Leclerc komaj čaka, da bo v Monzi pred 'tifosi' dirkal s ferrarijem. Foto: EPA

Sezona se za najuspešnejše moštvo v zgodovini formule ena ne razpleta po željah. Veliki obeti po zimskih testiranjih so se hitro razblinili, Mercedes se je odpeljal naprej in izginil v daljavi. V drugi polovici sezone si italijansko moštvo lahko reši čast, začelo je dobro, zdaj upa na še boljše nadaljevanje.

Leclerc zrel za naslov prvaka?

"Mislim, da sem bil na zadnjih šestih kvalifikacijah v boljši formi kot Sebastian (Vettel). Malce sem spremenil svoj pristop. Na dirkah je bila zgodba večkrat drugačna. Na zadnjih dveh dirkah pred poletnim premorom sem imel kar nekaj težav, zato sem se čez poletje temu tudi posvetil. Spremenil sem določene stvari, in to se je v Spaju že obrestovalo," je povedal Leclerc in dodal: "Mislim, da sem zrel za boj za naslov svetovnega prvaka. Končno imam na razpolago dovolj dober dirkalnik za kaj takega. Še vedno nas čaka veliko dela, saj smo v primerjavi z Mercedesom še vedno malce v zaostanku, a kar se mene tiče, sem pripravljen na boj. Vedno moraš biti pripravljen, ko enkrat dosežeš to raven, sicer ne bi danes sedel v Ferrarijevem dirkalniku."

Max Verstappen je prepričan, da mu morebitna kazen zaradi zamenjave pogonskega sklopa ne bo pretirano pokvarila dirke. Foto: EPA

Verstappen utegne dirko začeti iz zadnje vrste

Max Verstappen utegne dirko za VN Italije začeti z začelja kolone, če mu bo moštvo v dirkalniku zamenjalo pogonski sklop, a to 21-letnega Nizozemca, ki je bil po prejšnji dirki v Belgiji zaradi odstopa v uvodnem krogu silno razočaran, ne skrbi. "Mislim, da bom imel veliko priložnosti za prehitevalne manevre. Nič ni sicer potrjeno glede kazni zaradi menjave pogonskega sklopa, a menim, da začetek dirke z zadnjega štartnega položaja ne bo predstavljal nobene večje drame. Ferrari bo na tem dirkališču zelo hiter. Če dirko začnem iz zadnje vrste, bo težko ujeti najboljše štiri. Vse druge pa lahko dohitim in prehitim," je prepričan sin Josa Verstappna.

Vodja moštva Red Bull Christian Horner je razkril, da je zamenjava pogonskega sklopa v Verstappnovem dirkalniku zelo verjetna pred dirkaškim koncem tedna v Monzi, saj so v moštvu zadovoljni s posodobitvami Hondinega pogonskega sklopa, ki sta ga v Belgiji prejšnji konec tedna preizkusila Verstappnov moštveni kolega Alexander Albon in Toro Rossov Daniil Kvjat.

Dirkanje po 'nogavici' Steza, ki ima obliko nogavice, je sestavljena iz zelo dolgih ravnin in ozkih šikan. Vsebuje tri šikane, zato do izraza bolj kot dirkaške sposobnosti dirkačev prihaja hitrost samega dirkalnika. Vseh zavojev je 11, najvišja hitrost je bila izmerjena v sezoni 2005 (372,6 km/h) ob koncu štartno-ciljne ravnine. Progo so skozi leta večkrat spremenili, današnja je skoraj pol krajša od prvotne. Dirkači bodo morali v nedeljo prevoziti 53 krogov, najhitrejšega je leta 2004 s ferrarijem odpeljal Rubens Barrichello (1:21,046).

Farina na krstni italijanski dirki do naslova

Prvo dirko za VN Italije, ki je štela za svetovno prvenstvo v formuli ena, so organizirali 3. septembra 1950. Dirkači so morali odpeljati 80 krogov, dolgih 6,3 kilometra. Šlo je za zadnjo, sedmo dirko sezone, na kateri se je odločalo o naslovu svetovnega prvaka. Na koncu je na veliko veselje 'tifosov' smetano pobral Giuseppe 'Nino' Farina, ki je imel na koncu ob odstopu Juana Manuela Fangia v skupnem seštevku tri točke naskoka. Do danes je zadnji dirkač, ki je naslov svetovnega prvaka osvojil na domačih tleh, zadnjič se je tudi zgodilo, da so oder za zmagovalce na italijanski dirki stopili vsi italijanski dirkači (ob Farini še Alberto Ascari in Luigi Fagioli). Slednji so bili tudi razred zase. Ascari je zaostal za minuto in 18 sekund, Fagioli dobro minuto in pol, naslednji tekmec že za debelih pet krogov!

Tudi med konstruktorji so Italijani pobrali vse. Farina in Fagioli sta dirkala z alfo romeo, Ascari s ferrarijem. Krstno dirko formule ena za VN Italije v Monzi je sicer končalo le 7 od 26 dirkačev. Najhitrejši krog je z alfo romeo odpeljal Fangio (2:00,0). To mu je uspelo v 7. krogu. Leto pozneje je rekord za 3,5 sekunde izboljšal Farina.

'Schumi' in Hamilton na vrhu

Dirka za VN Italije ima dva najuspešnejša dirkača. Ljubljenca Ferrarijevih navijačev Michaela Schumacherja in nekoliko osovraženega Lewisa Hamiltona. Prvi je slavil v letih 1996, 1998, 2000, 2003 in 2006, drugi v letih 2012, 2014, 2015, 2017 in 2018. Na drugem mestu je Nelson Piquet, ki je zmagal štirikrat (1980, 1983, 1986 in 1987). Med konstruktorji je – kakopak – največkrat zmagal Ferrari, in sicer 18-krat (1951, 1952, 1960, 1961, 1964, 1966, 1970, 1975, 1979, 1988, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006 in 2010), desetkrat je 'tifose' utišal McLaren (1968, 1984, 1985, 1989, 1990, 1992, 1997, 2005, 2007 in 2012).

Dirka v nedeljo ob 15.10

Dirkaški konec tedna v Lombardiji se bo začel s prvim prostim treningom v petek ob 11. uri. Drugi prosti trening se bo začel štiri ure pozneje. V soboto je opoldne na sporedu tretji prosti trening, ob 15. uri kvalifikacije. Dirka za VN Italije se bo začela v nedeljo ob 15.10.

Zmagovalci vseh dirk za VN Italije: