Charles Leclerc je znova pometel s tekmeci. 21-letnik iz Monte Carla je trenutno zares v življenjski formi. Foto: Reuters

Proga v Sočiju. Foto: Reuters

Tretje mesto je osvojil Sebastian Vettel (Ferrari). To je bil za 21-letnega Monačana že četrti zaporedni 'pole position', prav vse štiri je dosegel po poletnem premoru, in sicer v Spa-Francorchampsu (VN Belgije), Monzi (VN Italije), Marina Bayju (VN Singapurja) in zdaj še v Sočiju (VN Rusije).

"Občutek v dirkalniku je bil odličen. Sijajno je spet osvojiti najboljši štartni položaj, vse skupaj je nekaj res posebnega. Sicer pa se ne menim za statistiko, osredotočam se le na svoje delo," je po sobotnih kvalifikacijah dejal dirkač iz Monte Carla, ki bo v nedeljo lovil tretjo zmago v karieri.

Dirkališče v olimpijskem Sočiju sicer zelo ustreza Mercedesu, moštvo iz Brackleyja je dobilo prav vse dirke za VN Rusije, nazadnje je tu slavil Lewis Hamilton, ki je bil sicer najboljši tudi v letih 2014 in 2015.

Dirka za VN Rusije, Soči

Kvalifikacije: