London utegne v prihodnosti gostiti še eno britansko dirko formule ena. Foto: EPA

Prihodnost dirke za VN Velike Britanije je do nedavnega visela v zraku, naposled so z dirkališčem v Silverstonu vendarle podaljšali sodelovanje za pet let.

A to še ne pomeni, da bo Otok v prihodnosti na sezono gostil le eno dirko. Namreč, vse pogostejše so govorice, da utegne Velika Britanija gostiti še en dirkaški konec tedna, le da bi tokrat dirkalniki formule ena hrumeli na ulicah vzhodnega Londona v Newhamu.

Horner: Dirka v Londonu le enkrat

Glede morebitne londonske preizkušnje so mnenja sicer deljena. Nekateri pozdravljajo idejo in menijo, da si zibelka motošporta zasluži še eno dirko, drugi ideji niso povsem naklonjeni. Med njimi je tudi vodja moštva Red Bull Christian Horner. "Mislim, da bi morala biti dirka v Londonu enkraten dogodek. To ni prizorišče, kjer bi dirko izpeljali vsako sezono," je dejal 45-letnik in dodal: "Toda, če je to sploh mogoče, bi bilo fantastično spremljati dirko po ulicah Londona. To bi bila dodatna dirka ob Silverstonu, domovanju formule ena. Takoj podpišem, da se londonska dirka doda na koledar formule ena, a menim, da bi moral to biti zgolj enkraten dogodek, ne pa dirka, ki bi bila na sporedu vsako leto."

V britanski prestolnici je formula ena že večkrat priredila promocijske dogodke za ljubitelje motošporta. Foto: EPA

Vettel ni naklonjen londonski dirki

Štirikratni svetovni prvak Sebastian Vettel je vesel, da bo Silverstone vsaj še pet sezon gostil dirko formule ena. "To je fantastičen kraj, kjer lahko brez težav uprizoriš šov. Na dirkališču bo vedno veliko ljubiteljev tega športa, ki pripravijo izjemno vzdušje," je dejal Heppenheimčan in poudaril: "Toda menim, da za novo ulično dirko ni prave potrebe. Ne verjamem, da bi bilo gledalcev v Londonu več, kot jih je v Silverstonu, kjer jih vsako leto pride več kot 100 tisoč. Silverstone je zibelka motošporta. Vesel sem, da ostaja na koledarju formule ena. Nisem privrženec nekih glamuroznih dirk."

Zandvoort in Hanoj na koledarju 2020

V naslednji sezoni bo karavana formule ena po dolgem času spet zavila v deželo tulipanov, kjer dirkače v Zandvoortu čaka dirka za VN Nizozemske, krst bo doživela tudi dirka za VN Vietnama v Hanoju. Pred nekaj meseci se je Liberty Media, lastnik formule ena, odkrito spogledoval s še eno ameriško dirko, dirko za VN Miamija, a do končne odločitve še ni prišlo.