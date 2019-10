Na Nizozemskem vlada dirkaška evforija, ki jo je z izjemnimi predstavami v letošnji sezoni formule ena povzročil Max Verstappen. Ta je letos na najvišjo stopničko stopil dvakrat, in sicer v Spielbergu (VN Avstrije) in Hockenheimu (VN Nemčije). Foto: EPA

Sedem mesecev pred prvo dirko formule ena za VN Nizozemske po letu 1985 se organizatorji ukvarjajo s številnimi težavami. Največja je pridobitev dovoljenja za širitev dirkališča, kar ni pogodu okoljevarstvenikom, ki nameravajo organizacijo dirke preprečiti na sodišču.

Odločba preprečila številne projekte

Namreč, okoljevarstvena skupina Mobilizacija za okolje (Mobilisation for the environment) je v zadnjem obdobju z nedavno sodno odločbo o emisijah dušika ustavila na tisoče gradbenih projektov po vsej državi. Najvišje sodišče v državi je maja letos prepovedalo izdajanje dovoljenj za gradbene projekte v bližini naravnih rezervatov na podlagi obljub o zmanjšanju emisij v prihodnjih letih. Posledično je odločba preprečila projekte od avtocest do stanovanjskih blokov in letališč, vredne več milijard evrov. V to zgodbo pa spada tudi dirkališče v Zandvoortu, ki na eni strani meji na naravni rezervat, na drugi strani na obalo.

Za zdaj le dovoljenje za dirko

Organizatorji dirke ostajajo samozavestni, da jim bo pravočasno uspelo pridobiti vsa dovoljenja. Najprej morajo pridobiti dovoljenje za širitev proge, izboljšati morajo infrastrukturo okoli dirkališča in zgraditi nove tribune, ki bodo lahko na dirki sprejeli predvidoma 200 tisoč gledalcev. "Dela na dirkališču in v okolici trenutno stojijo. Organizatorji imajo zgolj dovoljenje za dirko, nismo pa prejeli še nobene prošnje za delo na progi in v okolici dirkališča," je za Reuters razkrila tiskovna predstavnica pokrajinske vlade Martine van der Heuvel. Dodala je, da se pokrajinska vlada dogovarja z organizatorji, vendar več ni želela razkriti.

Dirkališče v Zandvoortu meji na obalno območje in naravni rezervat (na fotografiji). Foto: EPA

Clark najuspešnejši na Nizozemskem V Zandvoortu so do danes organizirali 34 dirk v formuli ena. Največ jih je dobil legendarni Britanec Jim Clark (1963–1965 in 1967), s po tremi zmagami mu sledita rojak Jackie Stewart (1968, 1969 in 1973) ter Avstrijec Niki Lauda (1974, 1977 in 1985), zadnji zmagovalec dirke za VN Nizozemske.

Možnost za dirko? 50/50

"Rekel bi, da obstaja 50-odstotna možnost, da dirkalniki formule ena naslednje leto ne bodo hrumeli v Zandvoortu. Organizatorjem dirke bo zelo težko pravočasno pridobiti vsa potrebna dovoljenja. Predvsem bodo morali dokazati, kako bodo omejili emisije, namesto da bi preprosto obljubili, da bodo v preostanku leta proizvajali manj emisij," je za Reuters dejal strokovnjak za okoljsko pravo Sander Lely.

Vlada obljubila pomoč

Dirka formule ena za VN Nizozemske je v Zandvoortu načrtovana za 3. maja prihodnje leto. Organizator, na čelu s športnim direktorjem dirke Janom Lammersom, upa, da bo zaradi evforije, ki jo je na Nizozemskem povzročil Max Verstappen, dirko obiskalo rekordno število ljubiteljev motošporta. Na začetku prejšnjega tedna je v izjavi za javnost nizozemski minister za šport Bruno Bruins poudaril, da bo vlada storila vse, da bo kraljica motošporta leta 2020 obiskala dirko ob Severnem morju.

Zmagovalci vseh dirk za VN Nizozemske: