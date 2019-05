Lewis Hamilton je na VN Monaka do zdaj zmagal dvakrat. Foto: EPA

Vodilnemu v skupnem seštevku se je dopoldne najbolj približal Max Verstappen z red bullom, tretje mesto pa je zasedel Britančev moštveni kolega Valtteri Bottas. Finec je popoldne postavil drugi čas, tretji pa je bil na drugem prostem treningu Sebastian Vettel s ferrarijem.

Vsi dirkači so imeli na dirkalnikih različna obeležja v spomin na pred kratkim umrlega nekdaj izjemnega avstrijskega dirkača Nikija Laudo, ki je dvakrat osvojil VN Monaka. Zaradi tesne povezave s to legendo svetovnega motošporta od mladih let je bil Hamilton v sredo oproščen medijskih obveznosti.

Po petih dirkah ima Hamilton, ki je letos dobil tri, sedem točk naskoka pred Bottasom. Mercedesova dirkača sta vseh pet dirk v sezoni dobila, na vseh pa so srebrni dosegli tudi dvojno zmago.

Prvi prosti trening: 1. L. HAMILTON Mercedes 1:12,106 2. M. VERSTAPPEN Red Bull +0,059 3. V. BOTTAS Mercedes 0,072 4. C. LECLERC Ferrari 0,361 5. S. VETTEL Ferrari 0,717 6. P. GASLY Red Bull 1,064 7. N. HÜLKENBERG Renault 1,121 8. K. MAGNUSSEN Haas 1,126 9. K. RÄIKKÖNEN Alfa Romeo 1,257 10. R. GROSJEAN Haas 1,273