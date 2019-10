Valtteri Bottas je imel nesrečo ob koncu kvalifikacij. Foto: Reuters

Sodniki so ga namreč kaznovali, ker ni upošteval rumene zastave in upočasnil ob trčenju Valtterija Bottasa. Pole position je tako pripadel Monačanu Charlesu Leclercu. Dirkač Red Bulla je bil sicer najboljši v sobotnih kvalifikacijah, a so posnetki pokazali, da 22-letnik v zadnjem krogu ni upošteval rumenih zastav po trčenju Mercedesovega dirkača Bottasa.



Današnjo dirko F1 bo tako s prvega startnega mesta začel Leclerc, sicer drugi v kvalifikacijah, ob njem bo startal še en Ferrarijev dirkač Nemec Sebastian Vettel. Verstappen si je prislužil kazen treh mest, tako da bo na dirkališču Hermanosa Rodrigueza tekmo začel s četrtega mesta.