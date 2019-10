V mehiški prestolnici je vse nared za dirkaški konec tedna formule ena. Foto: EPA

Datum dirke: 27. oktober 2019 Kraj: Autódromo Hermanos Rodríguez , Ciudad de Mexico, Mehika Dolžina kroga: 4,304 km Število krogov: 71 Dolžina dirke: 305,354 km Zadnji zmagovalec: 2018 – Max Verstappen (Red Bull ) Prva VN na prizorišču: 1963 Rekord kroga: 1:18,741 – Valtteri Bottas (2018)

Pri več kot 2.200 m nadmorske višine je dirkališče v Ciudadu de Mexicu daleč najvišje ležeče dirkališče na koledarju formule ena. Na drugem mestu je brazilski Interlagos na približno 800 m nadmorske višine. Foto: Reuters

Mehiška dirka ima v formuli ena dolgo tradicijo, kljub temu da so jo večkrat črtali s koledarja. Vseeno pa Mednarodna avtomobilistična zveza tega ni storila zaradi upada zanimanja, temveč zaradi varnosti – organizatorji večkrat niso imeli nadzora nad 200-tisoč glavo množico, ki se je drenjala ob kultni progi v prestolnici.

Lewis Hamilton lahko v Mehiki še tretjo sezono zapored osvoji naslov svetovnega prvaka. To mu lahko v nedeljo uspe, če osvoji 14 točk ali več od moštvenega kolega in najbližjega zasledovalca na prvenstveni lestvici Valtterija Bottasa. Foto: EPA

Vrsto let dirkači formule ena niso dirkali v Mehiki, leta 2015 se je dirka vrnila v mehiško prestolnico po neverjetnih 23 letih. Tokrat so morali organizatorji izdatno poskrbeti za varnost, spremenili so tudi progo, vključno s kultnim zavojem 'peraltada'.

Mercedes pričakuje zelo težko dirko

V mehiški prestolnici bo Lewis Hamilton lovil svoj šesti naslov svetovnega prvaka. Vse je seveda odvisno od uvrstitve moštvenega kolega Bottasa. Tudi sicer ima Britanec z mehiško preizkušnjo v zadnjih dveh sezonah še neporavnane račune. Lani je bil deveti s krogom zaostanka za zmagovalcem, predlani četrti z izdatnim zaostankom. "Mislim, da je dirka za VN Mehike naša najslabša na koledarju formule ena. Predvsem zaradi značaja proge, ki našemu dirkalniku ne ustreza najbolj. Čaka nas težek konec tedna," je pred dvema tednoma sedmi sili po dirki v Suzuki dejal Hamilton. Vodja moštva Mercedes Toto Wolff se s svojim dirkačem strinja: "Preostale štiri dirke do konca sezone vsekakor ne bodo lahke, pričakujemo pa, da bo dirka v Mehiki za nas najtežja."

Max Verstappen lahko v Mehiki zmaga tretjič zapored. Foto: EPA

Verstappen v lovu na rekordno zmago

Nedvomno sta favorita za 'pole position' spet ferrarija, Charles Leclerc in Sebastian Vettel, a tudi Max Verstappen je med ožjimi favoriti z red bullom. Nizozemski dirkač je dobil zadnji dve mehiški dirki, z morebitno tretjo zmago bi v nedeljo postal najuspešnejši dirkač v zgodovini dirk za VN Mehike. Vseeno 21-letnik iz Hasselta ostaja na realnih tleh.

"Mislim, da do konca sezone ni več dirke, na kateri bi lahko realno upali na zmago. Če lahko dirko sklenemo blizu odra za zmagovalce, bomo dosegli največ, kar lahko," je za Motosport.com dejal sin Josa Verstappna.

Slovo kultne 'peraltade' Dirkališče v Ciudad de Mexicu so zgradili leta 1962, leto pozneje so na njem priredili krstno dirko, ki je štela za svetovno prvenstvo v formuli ena. Do leta 1970 je dirkališče gostilo dirke formule ena, nato pa je zaradi varnostnih razlogov nastopila 16-letna suša. Pred sezono 2015 je dirkališče doživelo celovito prenovo pod budnim očesom nemškega arhitekta Hermanna Tilkeja. Štartno-ciljno ravnino so rahlo podaljšali, del med 7. in 13. zavojem je bil rahlo spremenjen, največjo spremembo pa je doživel zavoj peraltada, ki je popolnoma spremenjen, dirkači ga zdaj zaradi šikane prevozijo le slabo polovico. Krog, ki je sestavljen iz 17 zavojev, je dolg 4,304 km. V štartno-ciljni ravnini dirkači krepko presežejo hitrost 360 km/h, pred prvim zavojem jo morajo ob silah v višini 4G zmanjšati na približno 100 km/h.

Jim Clark je leta 1963 zmagal na krstni izvedbi dirke za VN Mehike v formuli ena. Škotski dirkač je mehiško preizkušnjo sicer dobil dvakrat, drugič leta 1967 (na fotografiji). Foto: AP

Clark leta 1963 razred zase

Krstno dirko za VN Mehike so izvedli leta 1962, vendar ta ni štela za svetovno prvenstvo v formuli ena. Dobil jo je Jim Clark pred Jackom Brabhamom in Innesom Irelandom. Leto pozneje je bila dirka že uvrščena na koledar kraljice motošporta. Izpeljali so jo 27. oktobra. Clark je s svojim lotusom blestel že v kvalifikacijah, saj je bil kar sekundo in sedem desetink hitrejši od vseh drugih, med dirko je ta čas izboljšal še za sedem desetink, za nameček bi mu skoraj uspelo čisto vse tekmece prehiteti za krog. Drugi je bil Brabham (Brabham), tretji pa Richie Ginther (BRM). Slednja sta bila edina, ki ju Clark ni prehitel za krog. Po dirki je imel Britanec v dirkaškem seštevku za svetovno prvenstvo 54 točk, Ginther 29, Graham Hill 25. To je bila predzadnja dirka sezone, ki je epilog dobila v Južni Afriki.

Dirka v nedeljo ob 20.10

Dirkaški konec tedna v Mehiki se bo začel s prvim prostim treningom v petek ob 17. uri. Drugi prosti trening se bo začel štiri ure pozneje. V soboto je ob 17. uri na sporedu tretji prosti trening, ob 20.00 kvalifikacije. Dirka za VN Mehike se bo začela v nedeljo ob 20.10.

