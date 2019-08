Max Verstappen je trenutno v življenjski formi. Njegove predstave so se izdatno izboljšale tudi zaradi Hondinih motorjev, ki letos poganjajo Red Bullova dirkalnika. Pogonski sklop japonskega proizvajalca se je letos izkazal za izjemno močnega in zanesljivega. Foto: EPA

Ni skrivnost, da je Gasly v dozdajšnjem delu sezone formule ena razočaral. Francoz je v enakem dirkalniku osvojil le tretjino točk, kot jih je zbral Verstappen.

Dejstvo je, da mora tudi drugi dirkač nizati boljše predstave in s tem osvajati več točk za moštvo. Max Verstappen

Za nameček je nizozemski mladenič dvakrat zmagal. Še najbolj se je razlika med obema dirkačema opazila na zadnji dirki pred poletnim premorom, dirki za VN Madžarske v Budimpešti, ko se je Verstappen boril za zmago, ob tem pa svojega moštvenega kolega prehitel celo za krog.

Alexandra Albona novi moštveni kolega Verstappen pozna še iz časov, ko sta skupaj tekmovala z gokarti. S toro rossom je novinec letos v prvi polovici sezone osvojil 15 točk, pričakovati gre, da bo izkupiček v drugi polovici sezone izdatno povečal. Foto: EPA

Albon letos že navduševal

Ob njem bo točke za Red Bull v drugi polovici sezone nabiral novinec Alexander Albon, ki je najboljšo uvrstitev dosegel v Hockenheimu (6. mesto), zagotovo pa mu je največji podvig uspel v Šanghaju. Namreč, po nesreči na tretjem prostem treningu je izpustil kvalifikacije in nedeljsko dirko za VN Kitajske začel iz boksov. Z izjemnim dirkanjem in hrabrimi prehitevalnimi manevri se je prebijal v ospredje, v zaključku je odbijal napade Romaina Grosjeana in se z desetim mestom dokopal do malo verjetne točke! Predstava, ki se je ne bi sramovali niti izkušeni veterani.

Tudi drugi dirkač mora osvajati točke

Verstappna rošada dirkačev očitno prav nič ne gane. 21-letnik se zaveda, da ostaja prvi dirkač v moštvu. "Škoda za Pierra, toda res mi je vseeno, kdo sedi v drugem dirkalniku. Dejstvo je, da mora tudi drugi dirkač nizati boljše predstave in s tem osvajati več točk za moštvo," je za De Telegraaf dejal sin Josa Verstappna, ki je letos poskrbel za pravo evforijo v deželi tulipanov.