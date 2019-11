Dirkališče v Sao Paulu, z uradnim imenom Autódromo José Carlos Pace oziroma bolje poznanim kot Interlagos (imena se sicer uradno ne uporablja več od leta 1970), so začeli graditi leta 1938, prvo dirko je gostilo dve leti pozneje. Imenuje so po nekdanjem brazilskem dirkaču Carlosu Paceju, ki je leta 1977 umrl v letalski nesreči. Dirkališče so temeljito preuredili leta 1990 in dolžino kroga skrajšali za skoraj polovico (s 7,829 km na 4,397 km). Proga poleg vzponov in spustov vsebuje še tri daljše ravnine in 15 zavojev, od katerih je 10 levih in 5 desnih. Dirkači bodo morali premagati 71 krogov, najhitrejšega je leta 2018 z mercedesom odpeljal Valtteri Bottas (1:10,540).