Dirkači se bodo za zmago na dirki za VN Kanade pomerili na otoku v Montrealu. Foto: EPA

Datum dirke: 9. junij 2019 Kraj: Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Kanada Dolžina kroga: 4,361 km Število krogov: 70 Dolžina dirke: 305,270 km Zadnji zmagovalec: 2018 - Sebastian Vettel (Ferrari) Prva VN na prizorišču: 1978 Rekord kroga: 1:13,622 - Rubens Barrichello (2004)

Proga je dolga 4,361 km, sestavljena je iz 14 zavojev. Foto: Reuters

Finec, ki je letos vrgel rokavico aktualnemu svetovnemu prvaku Lewisu Hamiltonu, ni bil pretirano zadovoljen z razpletom monaške dirke, ki jo je končal na tretjem mestu. V skupnem seštevku za svetovno prvenstvo zdaj za moštvenim tekmecem zaostaja za 17 točk.

Bottas, ki je bil lani v boju za naslov prvaka 'persona non grata', letos dirka kot prerojen. Trikrat je dobil kvalifikacije, dvakrat je zmagal, prav na vseh dozdajšnjih dirkah je stal na odru za zmagovalce. 29-letnik iz Nastole upa, da bo odlično formo nadaljeval tudi v Quebecu.

"Letošnji Valtteri se bo hitro pobral po slabšem koncu tedna v Monaku in v Montrealu znova pokazal zobe," je prepričan vodja moštva Mercedes Toto Wolff. "V zadnjih dirkah je pokazal veliko odločnosti. V kvalifikacijah v Monte Carlu je bil osupljivo hiter, prepričan sem, da ga bo razplet dirke v Monaku le še bolj podžgal za nadaljevanje sezone. V Montrealu bo izjemno, izjemno močan," je še dodal Dunajčan.

Sebastian Vettel, zmagovalec zadnje dirke za VN Kanade v Montrealu. Foto: EPA

Vettel bo storil vse za dober rezultat

V zadnjem času se je v elitnem razredu motošporta govorilo predvsem o Sebastianu Vettlu in njegovi morebitni upokojitvi. Kot kaže je šlo le za ugibanje, Nemec je hitro zanikal vse govorice. "Ne bom kar prenehal dirkati. Formule ena mi je še vedno v zabavo in pri Ferrariju imam še nekaj nedokončanih stvari," je dejal za Auto Bild Motorsport. O kanadskem dirkaškem koncu tedna je še dodal: "Lani sem začel s 'pola' in zmagal - 40 let po zmagi Gillesa Villeneuva na tej stezi. Storil bom vse, da bom v nedeljo dosegel dober rezultat. VN Kanade je dirka, ki se je dirkači zelo veselimo. Dirkamo na otoku v Montrealu pred navijači, ki vselej pripravijo odlično vzdušje." Heppenheimčan je v Kanadi slavil dvakrat - lani in leta 2013.

Dirkanje na umetnem otoku Dirkališče Gillesa Villeneuva leži na umetnem otoku Notre-Dame v Montrealu. Poimenovano je po legendarnem pokojnem kanadskem dirkaču Gillesu Villenuevu. Dirkališče je zelo hitro, ima tri daljše ravnine, posebej znan pa je zid na zunanji strani izhoda iz zadnje šikane, ki nosi ime "Bienvenue au Québec" (prev.: "Dobrodošli v Quebecu"). Na dirki leta 1999 so v ta zid prileteli kar trije svetovni prvaki Damon Hill, Jacques Villeneuve in Michael Schumacher (pozneje so v zidu pristali tudi številni drugi dirkači, kot so Fernando Alonso, Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Rubens Barrichello, Kamui Kobajaši idr.), zaradi česar je zid danes znan tudi kot "zid svetovnih prvakov". Proga je dolga 4,361 km, sestavljena je iz 14 zavojev, najhitrejši krog (1:13,622) je leta 2004 s ferrarijem odpeljal Barrichello. Še hitrejšega (1:12,275) je istega leta odpeljal Ralf Schumacher (BMW Williams), ki pa, zato ker je bil mejnik dosežen v kvalifikacijah, ni uradno priznan.

Gilles Villeneuve je edini Kanadčan z zmago na dirki za VN Kanade, v Montrealu je s ferrarijem slavil leta 1978. Foto: AP

Michael Schumacher je kar sedemkrat dobil dirko za VN Kanade, nazadnje leta 2004 (na fotografiji). Eno zmago manj ima Lewis Hamilton. Foto: EPA

V Montrealu prvič leta 1978

Prvo dirko za VN Kanade so izpeljali 30. septembra 1961 severno od Bowmanvilla, a le-ta ni štela za svetovno prvenstvo v formuli ena. Dirkači so morali odpeljati 100 krogov, slavil je domačin Peter Ryan (Lotus), na oder za zmagovalce sta se uvrstila še Mehičan Pedro Rodriguez (Ferrari) in Britanec Stirling Moss (Lotus). Prvo dirko F1 za VN Kanade so organizirali leta 1967 v Mosport Parku (Bowmanville). Zmagala je pacifiška naveza Jack Brabham-Denny Hulme (oba iz moštva Brabham), tretji je bil Američan Dan Gurney (Eagle-Weslake), ki je za zmagovalcem zaostal že za krog. Na štartu sta bila tudi dva Kanadčana, Eppie Wietzes je bil diskvalificiran, Al Pease je odstopil v 47. od 90 krogov. V Montreal je formula ena prvič zavila leta 1978, ko je zmagal Villeneuve pred Jodyjem Scheckterjem in Carlosom Reutemannom.

Dirka v nedeljo ob 20.10

Dirkaški konec tedna v Montrealu se bo začel s prvim prostim treningom v petek ob 16. uri in nadaljeval z drugim prostim treningom štiri ure pozneje. V soboto je ob 17. uri na sporedu tretji prosti trening, ob 20. uri kvalifikacije. Dirka je v nedeljo ob 20.10.

Dirka leta 2011 je najdaljša v zgodovini formule ena, trajala je štiri ure, štiri minute in 39 sekund. Varnostni avtomobil je zaradi preobilnega deževja na stezo zapeljal kar šestkrat! Zmagal je Jenson Button (McLaren), ki je v dveh različnih obdobjih med kanadsko preizkušnjo vozil na zadnjem mestu. Foto: EPA

