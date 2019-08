Max Verstappen je edini, ki je letos ukradel Foto: EPA

Datum dirke: 4. avgust 2019 Kraj: Hungaroring, Budimpešta, Madžarska Dolžina kroga: 4,381 km Število krogov: 70 Dolžina dirke: 306,630 km Zadnji zmagovalec: 2018 - Lewis Hamilton (Mercedes) Prva VN na prizorišču: 1986 Rekord kroga: 1:19,071 - Michael Schumacher (2004)

Če ljubitelji elitnega razreda motošporta sprva niso bili pretirano zadovoljni, jim je kraljica motošporta zdaj postregla tri izjemno zanimive dirke, vključno z zadnjo v Hockenheimu, ki je poskrbela za zares neverjeten razplet.

Po dirkah v Avstriji, Veliki Britaniji in Nemčiji bodo dirkači zdaj preizkusili še teren v Budimpešti, na katerem tradicionalno blesti Lewis Hamilton. Britanec je dobil kar šest madžarskih preizkušenj in je z naskokom najuspešnejši dirkač na VN Madžarske.

Lewisu Hamilton je najuspešnejši dirkač na Madžarskem, zmagal je kar šestkrat (2007, 2009, 2012, 2013, 2016 in 2018) in ima dve zmagi več od drugega na lestvici Michaela Schumacherja (1994, 1998, 2001 in 2004). Na tretjem mestu je Ayrton Senna s tremi zmagami (1988, 1991 in 1992). Foto: EPA

Rosberg: Max bi bil v enakem dirkalniku pred Hamiltonom

Lansko dirko je suvereno dobil za 17 sekund, enak razplet pričakuje tudi letos. Ni skrivnost, da z nekdanjim moštvenim kolegom pri Mercedesu Nicom Rosbergom ni bil v najboljših odnosih, bojda sta dirkača zakopala bojno sekiro, a Nemec, ob Fernandu Alonsu edini pravi Hamiltonov moštveni tekmec v formuli ena, je znova dvignil nekaj prahu. "Če bi bil Verstappen dirkač Mercedesa, bi bil zdaj v prvenstvu uvrščen pred Hamiltona," je brez dlake na jeziku dejal 34-letnik in dodal: "Za Nizozemcem je odlična sezona. Poskrbel je za pravo evforijo v domovini, zelo radi spremljamo njegove predstave na progi, izjemen je. Dve zmagi ima že v žepu. Že zdaj je boljši od Ferrarijevih dirkačev, ki imata na razpolago boljši dirkalnik. Na polovici sezone je z Red Bullovim dirkalnikom le 61 točk za Lewisom. To je zelo impresivno."

Max Verstappen je zagotovo trenutno najbolj vznemerljiv dirkač v formuli ena. Foto: EPA

Se lahko Max spusti v boj za naslov?

Tudi sicer je 21-letni Nizozemec zadnje čase najbolj vroče ime v svetu formule ena. Poznavalci, zdajšnji in nekdanji dirkači so polni hvalospevov na njegov račun, med največjimi podporniki je zagotovo vodja moštva Red Bull Christian Horner, ki je prepričan, da bo Max z moštvom podaljšal sodelovanje. "Trenutno sem glede tega povsem miren. Mislim, da Max nadvse uživa v našem kolektivu, vidi napredek. Brez skrbi sem. Še naprej se bomo morali truditi po najboljših močeh. Smo na polovici prvenstva, dobili smo dve dirki, nekaj krat smo se še uvrstili na oder za zmagovalce," je povedal Britanec, motošportni direktor ekipe, dr. Helmut Marko, pa meni, da Verstappna še ne gre odpisati v boju za naslov svetovnega prvaka. "Max je dokazal, da lahko premaga Mercedes in Ferrari. V Silverstonu bi lahko osvojil drugo mesto, če ne bi obtičal za Leclercom. V Hockenheimu se je pokazalo, da lahko mercedesa delata napake, če sta pod pritiskom," je poudaril.

Dirka, ki se je 'odžejala' šele po dveh desetletjih Proga na Hungaroringu je zaradi neuporabe venomer zaprašena. Prav zato bi morala ob koncu tedna, ko je organizirana dirka za VN Madžarske, postati precej hitrejša, kar pa je na Madžarskem prej izjema kot pravilo. Zaradi razgibane in luknjaste trase je prehitevanje v suhih razmerah precej oteženo, edino pravo mesto za prehitevalni manever je pravzaprav v prvem zavoju. Leta 2006 so na Hungaroringu izpeljali šele prvo dirko v dežju, predtem na dan dirke kar dve desetletji ni deževalo. Proga ima 16 zavojev, 6 levih in 10 desnih. Krog je dolg 4,381 km, dirkači jih bodo morali premagati 70 (306,530 km). Najhitrejšega je leta 2004 s ferrarijem F2004 odpeljal Michael Schumacher (1:19,071).

Nelson Piquet je dobil prvo dirko F1 za VN Madžarske. Končal jo je dobrih 17 sekund pred rojakom Ayrtonom Senno, tretjeuvrščenega Britanca Nigela Mansella je prehitel že za krog. Foto: AP

Hungaroring je dirkališče, na katerem je prehitevanje precej oteženo. Vseeno je Jensonu Buttonu med dirko leta 2006 uspel izjemen podvig: s 14. mesta se je prebil vse do zmage. Rekordni dosežek na madžarskih dirkah. Foto: Reuters

Krstna dirka v znamenju Brazilcev

Prvo dirko za VN Madžarske so organizirali 10. avgusta 1986. Konec tedna je bil v znamenju Brazilije: Ayrton Senna (Lotus) si je v kvalifikacijah privozil pole, nedeljsko dirko pa je dobil njegov rojak Nelson Piquet (Williams). Piquet in Senna sta na dirki prikazala izjemen boj, prvi je drugega spektakularno prehitel po zunanji strani ob vhodu v prvi zavoj in vodstvo zadržal do konca dirke. Brazilcema se je na odru za zmagovalce pridružil še Piquetov moštveni kolega Nigel Mansell. Aktualni svetovni prvak Alain Prost, ki je kvalifikacije končal na tretjem mestu, je zaradi trka v 23. krogu, krstno madžarsko preizkušnjo končal predčasno. To je bila za legendarnega Francoza jubilejna 100. dirka v elitnem razredu motošporta.

Dirka v nedeljo ob 15.10

Dirkaški konec tedna na Madžarskem se bo začel s prvim prostim treningom v petek ob 11. uri. Drugi prosti trening se bo začel štiri ure pozneje. V soboto je opoldne na sporedu tretji prosti trening, ob 15. uri kvalifikacije. Dirka za VN Madžarske se bo začela v nedeljo ob 15.10

Vsi zmagovalci dirk za VN Madžarske: