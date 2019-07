Sebastian Vettel upa, da bo na domači dirki v Hockenheimu prikazal precej boljšo predstavo kot pred slabima dvema tednoma v Silverstonu. Na Hockenheimringu še ni slavil, edino zmago na dirki za VN Nemčije je dosegel leta 2013 v Nürburgu. Foto: EPA

Datum dirke: 28. julij 2019 Kraj: Hockenheimring, Hockenheim, Nemčija Dolžina kroga: 4,574 km Število krogov: 67 Dolžina dirke: 306,458 km Zadnji zmagovalec: 2018 - Lewis Hamilton (Mercedes) Prva VN na prizorišču: 1970 Rekord kroga: 1:13,780 - Kimi Räikkönen (2004)

Steza v Hockenheimu ima 16 zavojev, najhitrejši krog je leta 2004 odpeljal Kimi Räikkönen z mclarnom (1:13,780). Foto: Reuters

Lani je dirka za VN Nemčija predstavljala prelomno točko v boju za naslov svetovnega prvaka. Sebastian Vettel si je z zmago v Silverstonu priboril prednost v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v formuli ena, tudi na domači dirki v Hockenheimu mu je kazalo odlično.

V soboto si je privozil 'pole', medtem ko je njegov glavni tekmec Lewis Hamilton kvalifikacije končal že v prvem delu. Na dirki se je vozil novi zmagi naproti, nato pa je v 51. od 67 krogov storil neumno napako, zdrsnil s steze in končal v zaščitni ogradi.

Da je bil odstop še toliko bolj boleč, je poskrbel Hamilton, ki je dirko tudi dobil, smuknil v vodstvo skupnega seštevka in ga brez večjih težav zadržal do konca sezone za svoj peti naslov prvaka.

Vettel uživa zaupanje in podporo svoje ekipe, ki pa zagotovo ne more biti povsem zadovoljna z njegovimi predstavami. Foto: EPA

Pri Ferrariju verjamejo v Vettla

Vettel od lanske dirke na Hockenheimringu nikakor ne najde prave forme. V drugi polovici prejšnje sezone je nato nanizal nekaj zares začetniških napak, te se mu dogajajo tudi letos. Na zadnjih treh dirkah se ni povzpel na oder za zmagovalce, v Silverstonu je bil celo predzadnji, 16. Vseeno so pri Ferrariju z njim zadovoljni in verjamejo, da bo Nemec svojo pogodbo - ta velja do konca sezone 2020 - z moštvom iz Maranella oddelal do konca. "Mislim, da je Sebastian pri nas zadovoljen. Seveda bi bil še bolj vesel, če bi zmagoval dirke in imel na razpolago konkurenčnejši dirkalnik. Kaže veliko volje, želi se vrniti na pota stare slave. Želi zmagovati v ferrariju, njegova namera nikoli ni bila pod vprašajem," je dejal vodja najuspešnejšega moštva v zgodovini kraljice motošporta, Mattia Binotto.

Valtteri Bottas - dirkač, ki lahko z izjemno predstavo suvereno slavi, lahko pa tudi ogromno zaostane in zdrsne v povprečje. Finec nikakor ne najde konstantne forme, s katero bi lahko vrgel rokavico aktualnemu svetovnemu prvaku in moštvenemu kolegu Lewisu Hamiltonu. Morda bo Britanca izzval in premagal prav na dirki v Baden-Württembergu. Foto: EPA

Bottas lačen novih zmag

Največji Hamiltonov tekmec v letošnji sezoni je njegov moštveni kolega Valtteri Bottas. Ta je sezono začel odlično, tudi sicer je imel nekaj prebliskov, a pod črto nikakor ne more ogroziti Britanca. "Vseeno menim, da sem bolj lačen zmag od Lewisa. Mislim, da je to lahko moja močna točka. Še vedno nisem dosegel svojih ciljev, ki sem si jih zadal v formuli ena, zato vsekakor bolj garam, kot kadar koli prej. Vedno sem povsem odkrit do sebe. Včasih si rečem, da sem prekleta budala, drugič si rečem, da sem najboljši. Vedno je prostor za napredek, prav tako se vedno najde prostor za izgovore. Biti odkrit s samim seboj, priznati svoje napake, le to je pot do uspeha," je pojasnil Bottas, ki letos dirka že tretjo sezono pri Mercedesu.

Proga, ki so jo kar precej skrajšali Stezo v Hockenheimu so po izgradnji leta 1932 večkrat spremenili, nazadnje leta 2002, ko so stezo na zahtevo vodilnih v formuli ena izdatno skrajšali. Nove proge, ki si jo je zamislil nemški arhitekt Hermann Tilke, številni niso sprejeli, med glasnimi kritiki so bili med drugimi tudi Ron Dennis, Jarno Trulli in Juan Pablo Montoya. Povsem drugače se je na spremembe odzval nekdanji dirkač Martin Brundle, ki ni pretirano užival ob dirkanju na dolgih ravninah skozi gozd, saj so slednje velikokrat privedle do pregrevanja pogonskega sklopa, okvare menjalnika in - neizbežnega odstopa.Zdajšnja steza ima 16 zavojev, pet (daljših) ravnin, krog pa je dolg 4,574 km. Najhitreje ga je leta 2004 z mclarnom odpeljal Kimi Räikkönen (1:13,780). Dirkači bodo morali na dirkaško nedeljo premagati 67 krogov.

Alberto Ascari v svojem ferrariju pred začetkom prve dirke F1 za VN Nemčije v Nürburgu 29. julija 1951. Foto: AP

Ascari dobil prvi VN Nemčije

Prvo dirko za VN Nemčije, ki je štela za svetovno prvenstvo v formuli ena, so priredili leta 1951. Stezo v Nürburgu, ki je veljala za daleč najtežjo v svetu motošporta, je najhitreje osvojil Italijan Alberto Ascari. Ta je s ferrarijem blestel že v kvalifikacijah, dobro formo je potrdil tudi na dirki, kjer je za dobre pol minute ugnal argentinskega izzivalca Juana Manuela Fangia v alfi romeu. Tretji je bil Fangiev rojak in Ascarijev moštveni kolega Jose Froilan Gonzalez, ki pa je za zmagovalcem zaostal za kar štiri minute in 39 sekund. Dirkači so morali odpeljati 20 krogov po 22,8 km.

Avstrijec Jochen Rindt (desno) je dobil prvo dirko formule ena v Hockenheimu, ki so jo priredili 2. avgusta 1970. Dober mesec dni pozneje se je smrtno ponesrečil v Monzi. Foto: AP

Na Hockenheimringu prvič leta 1970

Po dirki na Nürburgringu leta 1969 so se dirkači formule ena pritožili krovni zvezi zaradi številnih pomankljivosti v varnosti. Mednarodna avtomobilistična zveza se je nato odločila, da bo leta 1970 VN Nemčije priredila v Hockenheimu, kjer so morali dirkači premagati 50 krogov oziroma dobrih 339 km. Dominiral je Belgijec Jacky Ickx (Ferrari), ki je dobil kvalifikacije, na dirki je odpeljal tudi najhitrejši krog, a zmagati mu vseeno ni uspelo. Za pičlih sedem desetink sekunde ga je ugnal Avstrijec Jochen Rindt v lotusu, z mclarnom je bil tretji Novozelandec Denny Hulme.

Dirka v nedeljo ob 15.10

Dirkaški konec tedna v Nemčiji se bo začel s prvim prostim treningom v petek ob 11. uri. Drugi prosti trening se bo začel štiri ure pozneje. V soboto je opoldne na sporedu tretji prosti trening, ob 15. uri kvalifikacije. Dirka za VN Nemčije se bo začela v nedeljo ob 15.10

