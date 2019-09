Sebastian Vettel je v Singapurju na najvišjo stopničko stopil prvič po 392 dneh, v Sočiju ima priložnost, da doseže drugo zmago zapored. A pot do nje bo vse prej kot lahka ... Foto: EPA

Datum dirke: 29. september 2019 Kraj: Sochi Autodrom , Soči, Rusija Dolžina kroga: 5,848 km Število krogov: 53 Dolžina dirke: 309,732 km Zadnji zmagovalec: 2018 - Lewis Hamilton (Mercedes) Prva VN na prizorišču: 2014 Rekord kroga: 1:35,861 - Valtteri Bottas (2018)

Težko je prezreti trenutno zares odlično formo Ferrarija, ki v prvi polovici sezone ni pokazal veliko, po poletnem premoru pa je moštvo iz Maranella kot prerojeno.

Soči je eno od osmih prizorišč formule ena, ki je v preteklosti gostilo olimpijske igre. Od tistih, ki so na trenutnem koledarju formule ena, so Melbourne, Montreal, Barcelona in Ciudad de Mexico. Ostali so Berlin, Los Angeles in Rio de Janeiro. Foto: Reuters

Če v prvi polovici sezone rdeči niso zmagali niti enkrat, so zdaj dosegli kar tri zmage zapored. Najprej je bil v Belgiji uspešen Charles Leclerc, ki je dosegel krstno zmago v formuli ena, uspeh je nato ponovil še na 'domači' Ferrarijevi tekmi v Monzi.

V Singapurju ulično dirkališče Ferrariju naj ne bi ustrezalo, a prav v Marina Bayu je italijanskemu kolektivu z dvojno zmago doseglo uspeh sezone, po 392 dneh je na najvišjo stopničko stopil Sebastian Vettel.

Charles Leclerc po dirki za VN Singapurja ni bil pretirano zadovoljen z razpletom, nasmihala se mu je zmaga, na koncu se je moral zadovoljiti z drugim mestom. 21-letni Monačan je trenutno v sijajni formi, trikrat zapored je bil najhitrejši v kvalifikacijah, v drugi polovici sezone je zaenkrat na treh dirkah dvakrat zmagal, enkrat pa je bil drugi. Foto: EPA

Vettel: Trenutno nismo najboljša ekipa

Italijani na konstruktorski naslov čakajo od leta 2008, na dirkaški naslov svetovnega prvaka pa še leto dlje (Kimi Räikkönen 2007). Vettel je priznal, da je osvojitev naslova edini način, da se kultno moštvo vrne na pota stare slave. "To je težko slišati, a tako je. To je realnost. Zelo se trudimo, da bi to dosegli. To leto bo težko sezono obrniti v našo korist, še posebej zaradi dobre forme, ki jo Mercedes kaže na zadnjih 14 ali 15 dirkah. Še naprej se borimo. Vsaka letošnja lekcija nam bo pomagala v naslednji sezoni. Trenutno je vzdušje po dvojni zmagi v Singapurju odlično, a moramo biti še boljši. Moramo postati najboljša ekipa v formuli ena, kar trenutno še nismo," je povedal Heppenheimčan.

Lewis Hamilton meni, da bo Ferrari težko premagovati do konca sezone. Vseeno je Britanec v Sočiju slavil že trikrat, njegovo moštvo pa je tam dobilo prav vse dirke formule ena. Foto: EPA

Hamilton: Ferrari bo težko premagati

Tisti, ki se zelo dobro zaveda odlične forme Ferrarija, je svetovni prvak Lewis Hamilton, ki verjame, da bo italijanski kolektiv do konca sezone težko premagati. "Njihov dirkalnik se dobro obnese praktično na vseh področjih, zelo težko jih bo premagati, še posebej zaradi hitrosti, ki jo njihov dirkalnik razvije v ravninah. V ravninah trenutno s ferrarijema ne moremo tekmovati. Toda že večkrat smo zmagali z nenajboljšim dirkalnikom, pomembni sta predvsem dobra dirkaška predstava in pametno izbrana taktika. S pravo taktiko lahko uspemo. V Singapurju tega nismo storili. Moramo se zbrati in še naprej trdo garati," je dejal Hamilton, ki bo v Sočiju naskakoval svojo četrto zmago. Mercedes je za zdaj dobil prav vse dirke formule ena za VN Rusije, ob Hamiltonu sta po eno zmago dosegla še Nico Rosberg in Valtteri Bottas.

30 odstotkov proge po javnih cestah Proga za VN Rusije v Sočiju je speljana okrog olimpijskega parka. Zasnoval jo je nemški arhitekt Hermann Tilke. Dirkači krog začenjajo na severu parka blizu železniške postaje, nadaljuejjo pa proti Črnemu morju. Številni jo primerjajo s progo v Singapurju, le da je v Rusiji nekoliko bolj 'tekoča'. Sestavljena je iz 19 zavojev, 1,7 km dirkači vozijo po ulicah Sočija. Proga je dolga 5,848 km in je četrta najdaljša na koledarju formule ena. Daljše so le v Spa-Francorchampsu (VN Belgije), Bakuju (VN Azerbajdžana) in Silverstonu (VN Velike Britanije).

Oder za zmagovalce po krstni dirki formule ena za VN Rusije v Sočiju leta 2014 (z leve proti desni): Nico Rosberg, Lewis Hamilton in Valtteri Bottas. Foto: Reuters

Po Nicovi napaki slavje Lewisa

Prvi motošportni dogodek je Rusija gostila že davnega leta 1913 v Sankt Peterburgu. Leta 1983 so želeli prirediti dirko za VN Sovjetske zveze v Moskvi, a je Mednarodna avtomobilistična zveza Fia idejo hitro opustila. Končno je Rusom formulo ena uspelo pripeljati k sebi leta 2014 z dirko v Sočiju. Istega leta se je mesto pripravljalo na zimske olimpijske igre, oktobra pa je gostilo dirko formule ena. Minila je v znamenju mercedesov, Hamiltona in Rosberga. Rosbergu je z izvrstnim štartom uspelo prehiteti moštvenega kolega, nato pa je že kmalu zatem storil napako, zavil s steze in si pri tem precej obrabil gume. Hamilton je znova prevzel vodstvo in ga zadržal do konca ruske preizkušnje. Rosberg se je moral zadovoljiti z drugim mestom, tretji je bil Bottas z williamsom.

Dirka v nedeljo ob 13.10

Dirkaški konec tedna v Sočiju se bo začel s prvim prostim treningom v petek ob 10. uri. Drugi prosti trening se bo začel štiri ure pozneje. V soboto je ob 11. uri na sporedu tretji prosti trening, ob 14. uri kvalifikacije. Dirka za VN Rusije se bo začela v nedeljo ob 13.10.

Zmagovalci vseh dirk za VN Rusije: