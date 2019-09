Dirkališče v Singapurju je sicer speljano na podoben način kot v Monte Carlu. Ima 14 levih in devet desnih zavojev, skupno 23. Že po prvih prostih treningih pred krstno dirko za VN Singapurja so imeli številni dirkači veliko pripomb na ostre in visoke robnike v šikanah, še posebej pri desetem zavoju, na katerem je v zrak poletelo kar nekaj dirkačev. Med najglasnejšimi kritiki sta bila Alonso in Sebastien Bourdais, medtem ko je Felipe Massa dejal, da robovi lahko ob vsaki najmanjši napaki uničijo dirkalnik. Organizatorji so težave hitro odpravili. Ob progi je približno 1.600 posebnih reflektorjev, ki so štirikrat svetlejši od navadnih, ki osvetljujejo stadione. Narejeni so bili po naročilu in manjšajo bleščanje ter odboj svetlobe od proge, hkrati pa tudi izpolnjujejo standarde televizijskega oddajanja. Še na vsaki singapurski preizkušnji je na stezo zapeljal varnostni avtomobil, zato se ne gre čuditi dejstvu, da so dirke v tej državi časovno najdaljše – kar štiri so bile do zdaj daljše od dveh ur!