Lewis Hamilton je v dobi turbomotorjev niza uspeh za uspehom. V zadnjih petih sezonah je štirikrat osvojil naslov svetovnega prvaka, do letošnjega mu manjkajo le še štiri točke. Premoč je moral priznati le leta 2016, ko ga je ugnal moštveni tekmec Nico Rosberg. Foto: Reuters

Datum dirke: 3. november 2019 Kraj: Circuit of the Americas, Austin, Texas, ZDA Dolžina kroga: 5,513 km Število krogov: 56 Dolžina dirke: 308,405 km Zadnji zmagovalec: 2018 - Kimi Räikkönen (2018) Prva VN na prizorišču: 2012 Rekord kroga: 1:37,392 - Lewis Hamilton (2018)

Dirkališče v Austinu je eno od petih dirkališč na koledarju formule ena, kjer dirkači dirkajo v nasprotni smeri urinega kazalca. Ostala so v Azerbajdžanu, Singapurju, Abu Dabiju in Braziliji. VN ZDA Foto: Reuters

Hamilton lahko do konca sezone nabere že 86 zmag v karieri, od absolutnega rekorda Michaela Schumacherja (91) bi bil potem oddaljen le še pet zmag. Foto: EPA

Britanec, ki ima pred najbližjim zasledovalcem, moštvenim kolegom pri Mercedesu Valtterijem Bottasom, 74 točk naskoka, za svoj šesti naslov prvaka potrebuje le še štiri točke (vsaj 8. mesto).

V letošnji sezoni je najuspešnejši dirkač zadnjih let le enkrat dirko končal nižje od osmega mesta, in sicer na Hockenheimringu, kjer je nemško preizkušnjo sklenil na 9. mestu. Hkrati le dvakrat letos ni stopil na oder za zmagovalce - v Avstriji je bil peti, v Singapurju je bil četrti.

Glede na to, da mu zgodovinsko gledano proga v Austinu zelo ustreza - odkar v glavnem mestu zvezne države Teksas prirejajo dirke elitnega razreda motošporta je zmagal kar petkrat - mu naslov skoraj ne more uiti.

Do zdaj le dvakrat na dirki za VN ZDA v Austinu ni stopil na najvišjo stopničko, in sicer leta 2013, ko je z red bullom slavil Sebastian Vettel, in lani, ko je moral premoč priznati Kimiju Räikkönenu v ferrariju.

Odlično lovišče s kančkom previdnosti

Hamilton tako upa, da se bo v nedeljo ponovilo leto 2015, ko je na dirkališču Circuit of the Americas osvojil naslov svetovnega prvaka. "Proga je fantastična, zame tudi dobro lovišče, zato sem zelo vesel, da se vračam tja. Kdo ve, ali nam bo uspelo dokončati delo. Upam, da bomo imeli dober dirkaški konec tedna," je po zmagi na dirki za VN Mehike v Ciudad de Mexicu prejšnjo nedeljo dejal 34-letnik.

Hamilton je daleč najuspešnejši britanski dirkač v zgodovini formule ena. Dobil je 83 dirk, na drugem mestu je z 31 zmagami Nigel Mansell. Foto: Reuters

Mercedes je letos v Suzuki šestič zapored osvojil naslov konstruktorskega prvaka. V dobi šestvaljnih turbomotorjev, torej od začetka sezone 2014 do danes, je moštvo na 118 dirkah zmagalo 87-krat! Za nameček je doseglo kar 47 dvojnih zmag, nazadnje v Sočiju na VN Rusije. Foto: EPA

Button stopil v bran svojemu rojaku

V zadnjem času je bil Hamilton večkrat tarča kritik, vendar ne zaradi dirkanja, temveč izražanja stališč prek družbenih omrežij. Marsikomu gredo v nos tudi njegovi bajni zaslužki, na leto samo prek pogodbe z Mercedesom zasluži vrtoglavih 46 milijonov evrov. "To je enako kot v nogometu, kjer so nogometaši plačani več kot ljudje, ki jih upravljajo. Nekdo, kot je Lewis, ni le najbolje plačana oseba v moštvu, ampak verjetno tudi najbolje plačana oseba v celotni družbi Daimler AG," je za britanski Express pojasnil Hamiltonov nekdanji moštveni kolega pri McLarnu Jenson Button in poudaril, da njegov rojak za nov naslov prvaka najverjetneje ne bo dobil finančnega bonusa. "Nekateri dirkači prejmejo bonus v višini milijona dolarjev (900 tisoč evrov) zgolj za posamezno zmago. Zanimivo je, da po navadi ne dobiš finančne nagrade za naslov prvaka. Veliko pomembnejši je konstruktorski naslov, tam moštva v žep pobašejo gromozanske vsote denarja - okrog 100 milijonov dolarjev (90 milijonov evrov)," je dodal.

V nasprotni smeri urinega kazalca Dirkališče Circuit of the Americas leži v bližini glavnega mesta zvezne države Teksas, Austin. Je prvo dirkališče v Združenih državah Amerike, ki je bilo zgrajeno izključno za potrebe formule ena. Tako kot drugod po svetu, se je tudi v Austinu pod dirkališče podpisal nemški arhitekt Hermann Tilke. Proga ima 20 zavojev in daljši ravnini. Krog je dolg 5,513 km, dirkači jih bodo morali premagati 56. Najhitrejšega je odpeljal Lewis Hamilton na ameriški preizkušnji leta 2018. Na tribune se ob progi, ki so jo odprli leta 2012, lahko nagnete 120 tisoč gledalcev, leta 2012 je dirko v živo spremljalo kar 117.429 ljubiteljev tega športa. Dirkališče v Austinu je eno od petih dirkališč na koledarju formule ena, kjer dirkači dirkajo v nasprotni smeri urinega kazalca. Ostala so v Azerbajdžanu, Singapurju, Abu Dabiju in Braziliji.

Začetki VN ZDA na Floridi

Prvo dirko za VN ZDA, ki je štela za svetovno prvenstvo formule ena, so izpeljali 12. decembra 1959, in sicer v Sebringu v zvezni državi Florida. Dirko je z najboljšega štartnega položaja začel Stirling Moss, ki pa jo je končal že v 5. krogu. Slavil je Novozelandec Bruce McLaren, ki je 42 krogov prevozil v 2 urah, 12 minutah in 35 sekundah. Drugi je bil njegov moštveni kolega Francoz Maurice Trintignant, tretji pa Britanec Tony Brooks (Ferrari). Po dirki je v skupnem seštevku v vodstvu ostal Jack Brabham, ki je bil na dirki četrti, drugi je bil Brooks, na tretje mesto pa je zdrsnil Moss.

Michelinova blamaža leta 2005

Leta 2005 je dirko za VN ZDA v Indianapolisu začelo le šest dirkačev, potem ko so se ostali zaradi prevelike obrabe gum, ki jih je razvil Michelin, odločili, da se ameriške preizkušnje iz varnostnih razlogov ne bodo udeležili. Tako so nastopili le Patrick Friesacher, Christijan Albers (ona Minardi), Narain Kartihejan, Tiago Monteiro (oba Jordan) in Rubens Barrichello ter Michael Schumacher (Ferrari). Vsi so dirkali z zanesljivejšimi, Bridgestoneovimi gumami. Zmagal je Schumacher pred Barrichellom in Monteirom.

Leta 2012 prvič v Austinu

V Indianapolisu so dirkali še leta 2007, nato pa ameriško dirko s koledarja črtali do leta 2012. Tedaj so dirkalniki formule ena znova zahrumeli onkraj Atlantika, a ne v Indianapolisu ter v Austinu. Dirko za VN ZDA tistega leta je dobil Hamilton. Z najboljšega štartnega položaja jo je začel Vettel (Red Bull). Ko ga je Hamilton (McLaren) prehitel, se je Nemec sicer pritoževal svoji ekipi, da je dirkač McLarna vozil nevarno in se med prehitevanjem celo dotaknil njegovega dirkalnika. A pozneje se je zadovoljil z drugim mestom, ni več tvegal spopada za zmago. "Zmagal sem na novem dirkališču. Čudovito, presrečen sem. Navijači so bili odlični, zelo lepo so nas sprejeli. Dirka je bila med najboljšimi letos zame in za mojo ekipo in lepo je bilo spet stopiti na najvišjo stopničko," je bil po 21. zmagi v karieri (danes jih ima že 83!) in četrti tiste sezone vesel Hamilton. Drugi je bil Vettel, tretji Fernando Alonso (Ferrari).

Hamilton štirikrat zapored nepremagljiv

Najuspešnejši dirkač v zgodovini dirk za VN ZDA je - Hamilton, ki je onkraj luže slavil šestkrat (2007, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017). Zmago manj ima Michael Schumacher (2000, 2003, 2004, 2005, 2006). Med konstruktorji je najuspešnejši Ferrari z desetimi zmagami (1975, 1978, 1979, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2018), Lotus (1960, 1961, 1962, 1966, 1967, 1969, 1970, 1973) in McLaren (1976, 1977, 1989, 1990, 1991, 2001, 2007, 2012) jih imata dve manj.

Lani je dirko dobil Kimi Räikkönen in tako postal najuspešnejši finski dirkač v zgodovini formule ena. Foto: EPA

Dirka v nedeljo ob 20.10

Dirkači bodo v Austinu v petek ob 18.00 opravili prvi prosti trening, drugega bodo začeli štiri ure pozneje. V soboto se bo tretji prosti trening začel ob 20.00, ob 23.00 se bodo začele kvalifikacije. Dirka za VN ZDA se bo začela v nedeljo ob 20.10.

Zmagovalci vseh dirk za VN ZDA: