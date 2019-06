Max Verstappen, po mnenjih številnih ljubiteljev formule ena bodoči svetovni prvak kraljice motošporta, se ne strinja, da je lahko upravljati dirkalnik formule ena in da le-ta ne predstavlja dovolj velikega izziva za dirkače. Foto: EPA

To je namreč izjavil Romain Grosjean, dirkač Haasa, ki letos nima najboljše sezone in je zaradi nenehnega pritoževanja, predvsem po radijski zvezi med dirkami (med nedeljsko dirko v Franciji se je pritoževal nad Danielom Ricciardom, ki po dirki sploh ni vedel, kaj je naredil narobe), na družbenih omrežjih postal že tarča posmeha.

Tudi on bi bil utrujen po 20, 30 krogih

Francoski dirkač, edini, ki zadnje dirke formule ena za VN Francije v Le Castelletu ni odpeljal do konca, je dejal, da je bil po zgolj nekaj krogih dirkanja z gokartom precej bolj utrujen kot po dirki formule ena. "To je ena navadna neumnost. Letos razvijamo veliko višje hitrosti kot v zadnjih letih. Res ne razumem, od kod takšno razmišljanje," je jasno svoje nestrinjanje z Grosjeanom izrazil Verstappen in nadaljeval: "Kar je rekel Grosjean, res ne razumem. Ko dirkaš z gokartom, uporabljaš povsem drugo skupino mišic. Tudi jaz bi bil zdaj po 20, 30 krogih že povsem uničen, če bi šel dirkati z gokartom. Ko sem bil star 15 let, sem odpeljal 300 krogov na dan, pa mi ni bilo nič. Ali to pomeni, da sem bil pri 15 letih močnejši, kot sem sedaj? Ne, daleč od tega. Le drugo skupino mišic uporabljaš."

Prijatelji naslednji dan ne bi čutili vratu

Verstappnu se zdijo tovrstne primerjave absurdne. "Če bi moje prijatelje, ki še vedno tekmujejo z gokarti, posedel v dirkalnik formule ena, naslednji dan ne bi čutili vratu. To so ljudje, ki na leto prevozijo po 300 tisoč krogov z gokarti. To je res ena čudna primerjava," je še dodal. Na izjavo Lewisa Hamiltona, ki je dejal, da je trenutne dirkalnike formule ena upravljati bistveno lažje kot v preteklosti, in da bi lahko zdaj odpeljal tri dirke zapored, je še odgovoril: "Če imaš tako dober dirkalnik, kot ga ima on, lahko dirkaš z 90 odstotki moči."