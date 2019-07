Andrej Hebar je bil z Jesenicami trikrat državni prvak, z Olimpijo pa še trikrat. Foto: www.alesfevzer.com

34-letni napadalec je nazadnje igral za madžarsko ekipo UTE, za katero je na 56 tekmah dosegel 46 točk (24 golov in 22 podaj).

Z njegovim prihodom bo ekipa pridobila hokejista, ki ima ogromno izkušenj tako z igranjem v tujini kot tudi z igranjem v slovenski reprezentanci, je prepričan trener jeseniškega kluba Mitja Šivic.

"Andrej Hebar v našo ekipo prinaša predvsem izkušnje. Ima 80 reprezentančnih tekem, s slovensko reprezentanco je bil tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu. Gre za odličnega drsalca, ki zna igrati agresivno in zaključevati akcije. Za ekipo bo zagotovo dodana vrednost," je dejal Šivic.

"Po zadnji sezoni, ki sem jo odigral v tujini, sem imel željo po vrnitvi domov. Za prihod na Jesenice sem se odločil predvsem zaradi velikega izziva. Ker sem tukaj v preteklosti že igral, vem, kako je igrati na Jesenicah. Vem, da so vedno imele in še vedno imajo najboljše navijače," pa je dejal Hebar, ki je na Jesenicah že igral med letoma 2007 in 2010, nato pa v naslednjih osmih letih večino časa igral za Olimpijo.