Kakšna bo sezona za Kopitarjeve Kralje? Predlani je bil AK11 gonilna sila in eden najboljših hokejistov na svetu, na 82 tekmah je prispeval kar 92 točk. Lani je kapetan na 81 tekmah zbral "le" 60 točk, celotna ekipa pa močno razočarala. Foto: AP

Pred slovenskim hokejistom Anžetom Kopitarjem je 14. sezona v severnoameriški ligi NHL. Prvi zvezdnik in kapetan zasedbe Los Angeles Kings ter dvakratni zmagovalec Stanleyjevega pokala v sezonah 2011/12 in 2013/14 je v pogovoru za svojo spletno stran razgrnil svoja pričakovanja pred sezono 2019/20. Kralji jo bodo odprli v noči na nedeljo pri Edmontonu.

Kralji so v minuli sezoni pokazali blede predstave na severnoameriških ledenih ploskvah in se niso prebili v izločilne boje. Vodstvo kluba je po koncu klavrne sezone na mesto trenerja postavilo Todda McLellana, ki je nazadnje vodil Edmonton, pred tem je bil sedem let trener San Joseja.

Kopitar: Igrali bomo bolj zanimiv hokej

Bolj napadalen in privlačen hokej z večjo posestjo ploščka

"Treba se je bilo prilagoditi na njegov nov sistem igre, mislim pa, da se vsi igralci počutimo dobro. Sistem igre nam je všeč, nov trener je dober in pripravljeni smo na novo sezono. Energija znotraj ekipe je zelo dobra," je o novemu trenerju dejal Kopitar.

"Naš sistem igre se je spremenil predvsem pri agresivnosti. Mislim, da bomo igrali bolj zanimiv hokej, več bomo poizkušali napadati, bolj bomo agresivni. Upajmo, da se bo to obrestovalo in bomo imeli plošček več v naši posesti," je v zvezi s tem še dodal Hrušičan.

Na klopi Kingsov je novi šef - Todd McLellan. Kot dolgoletni trener San Joseja je dvakrat v končnici izpadel ravno z Los Angelesom - odpuščen je bil potem, ko so Sharksi zapravili vodstvo s 3:0 v zmagah, kar je bil začetek neverjetnega šampionskega pohoda LAK-a. Nazadnje je bil Kanadčan trener Edmontona, katerega je popeljal do edine končnice v zadnjih 12 letih. Foto: AP

Znova z Brownom in Iaffolom na krilu

32-letni Kopitar je poletne priprave opravil v Sloveniji, konec avgusta pa se je odpravil v ZDA in se pridružil ekipi na skupnih pripravah. "Po samem pripravljalnem taboru se počutim zelo dobro. Vse je potekalo tako, kot je treba, predvsem ni bilo nobenih poškodb. Uigravanje je bilo dobro tako ekipno kot znotraj našega napada. Pripravljeni smo na prvo tekmo," je za svojo spletno stran razkril Kopitar, ki bo skupaj s soigralci najprej v noči na nedeljo gostoval v Edmontonu.

Kopitar bo v napadu igral skupaj z Alexom Iafallom in Dustinom Brownom, z njima je igral tudi v minuli sezoni: "To je vedno pozitivno, če je napad že na začetku sezone oziroma že na pripravljalnem taboru nespremenjen. Treba bo le izpiliti podrobnosti in se privaditi na nov sistem igre. Mislim, da se nam je vse skupaj dobro izšlo in da bomo to prenesli v prvo tekmo."

Po napovedih daleč od vrha

Hokejski strokovnjaki zasedbe iz mesta angelov ne uvrščajo več med najboljše ekipe v ligi, Hrušičan pa je v zvezi s tem dejal: "Mi se počutimo dobro in samozavestno. Nismo ekipa z velikimi imeni, a menim, da je smo v pripravljalnem obdobju dobro delali. Nabrušeni pričakujemo začetek sezone, vsi pa si želimo dober uvod v sezono. Kako nam bo šlo, bomo videli iz tekme v tekmo."

Vse od sezone 2008/09 se Kraljem ni zgodilo, da bi dve leti zapored ostali brez končnice za Stanleyjev pokal, ki so ga leta 2012 in 2014 tudi osvojili, vmes pa še igrali v konferenčnem finalu. A vse od razvpitega incidenta Slave Vojnova konec oktobra 2014 je krivulja obrnjena navzdol. V sezoni 2017/18 je Kopitar odigral svoj najboljši redni del, bil celo finalist za MVP-ja lige, odlično je šlo branilskemu zvezdniku Drewu Doughtyju kot tudi vratarju Jonathanu Quicku, a nato ostali brez golov in moči proti novincu Vegasu. Lani so si že do ameriškega zahvalnega dne nabrali velik zaostanek, ob božiču pa so jih realno odpisali iz igre za končnico.

Začetek v zahodni Kanadi

Na pripravah so Kralji dobili 4 tekme, eno izgubili v podaljšku in dvakrat izgubili po rednih 60 minutah. Novo sezono začenjajo s turnejo po zahodni Kanadi: Edmonton, Calgary in Vancouver. Sledi domača serija petih tekem z Nashvillom, Vegasom, Carolino, Buffalom in Calgaryjem. Po prvi osmini se bo že začelo svitati, kakšen je domet Los Angelesa, ki gre v novo sezono s skromnimi pričakovanji navijačev in majhno opaznostjo v zvezdniškem mestu.