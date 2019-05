Patrice Bergeron je dvakrat zatresel mrežo Columbusa. Foto: Reuters

V Columbusu je bilo zelo zanimivo že na samem začetku. Po treh minutah in pol se je zatresla domača mreža, ko je po natančni podaji Charlieja McAvoyja z diagonalnim strelom zadel David Pastrnak. Slabe štiri minute kasneje je obrambo gostiteljev matiral še Patrice Bergeron. Ploščico je v napad popeljal Brad Marchand, ki je zadrsal po levi, nato pa našel Bergerona, ki je silovito sprožil.



Minuto in pol zatem je sledil odgovor Columbusa, razigranega Tuukko Raska, ki je zbral 39 obramb, pa je premagal Artemi Panarin. 11 minut pred koncem srečanja so Bruins povišali prednost, ko se je pred vrati odlično znašel Sean Kuraly, piko na i zmagi pa je, ko sta do konca ostali še dve minuti in pol, postavil Bergeron, ki je ob igralcu več na ledu v mrežo pospravil odbito ploščico po strelu Pastrnaka, ta je sprožil s podobnega položaja kot pri vodilnem zadetku.



Peti tekmi serije v nedeljo

Philipp Grubauer je na četrti tekmi proti San Joseju ohranil mrežo nedotaknjeno, zaustavil pa je 32 gostujočih poskusov. Po dobri polovici srečanja je Colorado povedel. Cale Makar je podal pred vrata, kjer je ploščico preusmeril Mikko Rantanen, toda Martin Jones je njegov poskus ubranil, odbito ploščico pa je za hrbet gostujočega vratarja zbezal Nathan MacKinnon.



Rantanen je podajo vpisal tudi pri drugem zadetku v 44. minuti. Finec je ob številčni premoči po prodoru pred vrati lepo ploščico prepustil Colinu Wilsonu, ki je zadel za 2:0. Zmago je potrdil Erik Johnson, ki je zatresel prazno mrežo. Peti tekmi obeh serij bosta v nedeljo.



Vzhod, polfinale:

COLUMBUS - BOSTON 2:2

1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Panarin 9.; Pastrnak 4., Bergeron 8., 58., Kuraly 49.

Obrambe: Bobrovski 42; Rask 39.

Petek:

CAROLINA - NY ISLANDERS 3:0

Zahod, polfinale:

COLORADO - SAN JOSE 2:2

3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

MacKinnon 31., Wilson 44., Johnson 59.

Obrambe: Grubauer 32; Jones 25.

Petek:

ST. LOUIS - DALLAS 2:2

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.