Sean Kuraly je v 46. minuti dosegel odločilni zadetek prve finalne tekme. Foto: Reuters

Že po osmih minutah finalne serije je St. Louis povedel prek Braydena Schenna. Tudi na začetku 2. tretjine so imele note nadzor nad igro. Zvezdnik Vladimir Tarasenko je po zgolj minuti druge tretjine zadel za vodstvo Bluesov z 2:0.

A so se Bruinsi prebudili pravi čas ter že kmalu postavili stvari na svoje mesto. V naslednjih dvanajstih minutah so znova zagospodarili v kultni dvorani TD Garden ter spravili domače občinstvo v delirij.

Rask po dveh prejetih golih zaklenil vrata

Po zaslugi Connorja Cliftona in Charlieja McAvoya je Boston prišel do izenačenja 2:2. V zadnji tretjini sta svoj del dodala še Sean Kuraly in Brad Marchand za končni izid 4:2 ter prvo zmago v velikem finalu in uvodno vodstvo v boju za štiri zmage.

Vratarja sta imela polne roke dela, zlasti gostujoči čuvaj mreže Jordan Binnington je bil pod velikim pritiskom. Vratar je imel na svojem seznamu kar 34 obramb, a je bil v ključnih trenutkih nemočen proti naletom Bostona. Izkušeni finski čuvaj mreže Bostona Tuukka Rask je po prvih dveh prejetih golih v nadaljevanju z odliko opravil svoje delo ter zaustavil naslednjih 18 strelov gostov.

Osma zaporedna zmaga Bostona v končnici

Moštvo St. Louis Blues, ki je po prvi polovici rednega dela sezone zasedalo dno lestvice Lige NHL, je v končnici pripravilo eno lepših presenečenj ter si priborilo svoj četrti finale v zgodovini. V treh velikih finalih doslej niso imeli uspeha, tudi četrti poskus za osvojitev premiernega Stanleyjevega pokala niso najbolje začeli.

V zadnjem finalu pred 49 leti so Bluesi prav tako zaigrali proti Bruinsom, ki so v takratnem finalu pometli z nasprotniki. Boston je z osmo zaporedno zmago v končnici prišel do uvodne prednost v boju za svoj sedmi naslov, nazadnje je bil prvak leta 2011.

LIGA NHL - KONČNICA 2019

FINALE STANLEYJEVEGA POKALA

Prva tekma:

BOSTON - ST. LOUIS 1:0

4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Clifton 23., McAvoy 33., Kuraly 46., Marchand 59.; Schenn 8., Tarasenko 21.

Obrambe: Rask 18; Binnington 34.

V oddebeljenem tisku izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.