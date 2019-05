Carolina je v konferenčnem finalu nazadnje igrala v sezoni 2008/09. Foto: Reuters

Na zadnjem srečanju sta pri izidu 1:1 Finec Teuvo Teravainen s šestim golom v končnici in Greg McKegg zadela v razmiku 66 sekund druge tretjine. Povedli so sicer gostje, po dveh minutah in pol je zadel Mathew Barzal, dobri dve minuti pozneje pa je izenačil še en Finec, Sebastian Aho. Oba zadetka sta bila dosežena z igralcem več.

Trener gostov Barry Trotz, ki je v pretekli sezoni popeljal Washington do naslova, je pri zaostanku s 3:1 na klop poslal Šveda Robina Lehnerja, ki je dobil tri gole iz le 11 strelov, in ga zamenjal z nemškim vratarjem Thomasom Greissom. Ta je ubranil osem strelov in prejel dva zadetka iz desetih poskusov tekmecev.

V 29. minuti je vodstvo po lepi podaji Jordana Staala z bekhendom povišal kapetan Justin Williams. Slabih pet minut pred koncem je peti gol za domače zabil 19-letni Rus Andrej Svečnikov in Brock Nelson je ob koncu predzadnje minute le še ublažil poraz gostov. Carolina se je po desetih letih znova prebila v konferenčni finale.

V Dallasu, kjer so Zvezde za vodstvo v seriji s 3:2 z 2:1 odpravile St. Louis, je blestel vratar domačih Ben Bishop z 38 obrambami, zgolj v tretji tretjini, ko ga je premagal Jaden Schwartz, jih je imel 14. V vsaki tretjini je padel en gol, v tretji minuti tekme je bil uspešen Jason Spezza, v sedmi drugega dela pa Esa Lindell za vodstvo Dallasa z 2:0. Dallas bo imel v nedeljo zaključni plošček na svojem ledu.

Vzhod, polfinale:

CAROLINA ‒ NY Islanders 4:0

5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Aho 5., Teravainen 23., McKegg 24., Williams 29., Svečnikov 56.; Barzal 3., Nelson 59.

Obrambe: McElhinney 26; Lehner 8, Greiss 8.

Sobota:

BOSTON ‒ COLUMBUS 2:2

Zahod, polfinale:

ST. LOUIS ‒ DALLAS 2:3

1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Schwartz 49.; Spezza 3., Lindell 27.

Obrambe: Binnington 25; Bishop 38.

Sobota:

SAN JOSE ‒ COLORADO 2:2

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.