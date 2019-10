Kapetan Washingtona Aleksander Ovečkin je s 5. golom sezone znižal na 3:5, a je Capitalsom zmanjkalo časa za preobrat. Foto: Reuters

Colorado ostaja stoodstoten tudi po gostovanju v prestolnici ZDA, kjer so levji delež opravili že v 1. tretjini, ki se je končala s kar 4:0. Za zmagovite Denverčane je zadelo šest različnih hokejistov, Nazem Kadri in Mikko Rantanen sta poleg gola k zmagi prispevala še po dve podaji. Nekdanji Prestolnik vratar Philipp Grubauer je proti staremu moštvu zbral 29 obramb. Avalanche je nazadnje bolje odprl sezono v sezoni 2013/14, ko so na štartu nanizali 6 zmag.

Zmagovalnega ritma Colorada pa več ne dohaja Edmonton. Po petih zmagah so Oilersi morala priznati premoč Chicagu. Blackhawksi so doma slavili 3:1, gole pa so prispevali Patrick Kane, Alexander Nylander in Brandon Saad.

Rekordni strelski večer za 23-letnega Čeha

Najboljšo predstavo na Kolumbov dan v ZDA je pokazal David Pastrnak, ki je poskrbel za prav vse 4 gole Bostona ob zmagi nad Anaheimom s 4:2. 23-letni Čeh je tako v novi sezoni Lige NHL zbral zdaj 6 golov na 6 tekmah. "Seveda so se izkazali moji soigralci iz napada, ki so mi z nekaj lepimi potezami in podajami omogočili vse gole. Dobri dve točki za na lestvico," je učinkoviti Pastrnak izpostavil, da je pomembna uvrstitev tudi že v rednem delu. Vsekakor bo napad Brad Marchand - Patrice Bergeron - David Pastrnak tudi letos med najboljšimi napadi lige.

Sablje na vrhu, Vragi na samem dnu

Boston je skupaj s Coloradom, Edmontonom in Carolino pri 10 točkah, a na samem vrhu lige je presenetljivo Buffalo. Sablje so doma z gladkih 4:0 odpravili Dallas, ki se na začetku sezone nikakor ne znajde in je že v krizi. Štirje različni strelci, samo prvi center Jack Eichel je z 2 podajama zbral več kot točko, vratar Carter Hutton pa je s 25 obrambami zaklenil vrata.

Če je Dallas izgubil šesto od sedmih tekem sezone, gre še slabše New Jerseyju, ki je izgubil prav vseh šest tekem nove sezone. Vragi so zdaj doma izgubili s Florido (4:6).

Vrhunci dolgega pondeljkovega dne v Ligi NHL

