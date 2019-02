Hokejisti Los Angelesa ne najdejo poti do zmage. Foto: Reuters

To je bil že deveti zaporedni poraz Kalifornijcev, ki tako ostajajo zasidrani na dnu lestvice Zahodne konference. Medtem pa so Hurricanesi z zmago povečali upanje na preboj v končnico. Dougie Hamilton je dosegel dva zadetka in podajo, Teuvo Teravainen pa gol in tri podaje.

Kingsi so najverjetneje vse upe, da bi nadaljevali prvenstvo NHL v končnici, že pokopali. Zmagali niso že vse od 7. februarja in so na poti do najdaljšega črnega niza porazov vse od leta 2004, ko so izgubili enajst zaporednih tekem. Edini zadetek za goste je dosegel Dustin Brown, kapetan ekipe Anže Kopitar pa je v slabih 19 minutah na ledu proti vratom tekmeca sprožil tri strele.

Hokejisti Caroline so slavili še šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah in so v Vzhodni konferenci na robu končnice, kjer niso igrali vse od leta 2009. "Če bomo tako nadaljevali, imamo lepe možnosti za uvrstitev v 'playoff'. Pred nami je še 19 tekem, in upam, da jih bomo odigrali tako dobro, kot smo februarske," je po tekmi dejal vratar Petr Mrazek, ki je zbral 22 obramb.

Los Angeles bo naslednjo tekmo igral v četrtek, ko bo v Staples Centru gostil Dallas.

Liga NHL, tekme 26. februarja:

BOSTON - SAN JOSE 4:1

CAROLINA - LOS ANGELES 6:1

COLUMBUS - PITTSBURGH 2:5

NY ISLANDERS - CALGARY 1:3

PHILADELPHIA - BUFFALO 5:2

WASHINGTON - OTTAWA 7:2

DETROIT - MONTREAL 1:8

ST. LOUIS - NASHVILLE 2:0

WINNIPEG - MINNESOTA 2:3

ARIZONA - FLORIDA * 4:3

VEGAS - DALLAS 4:1

* - po kazenskih strelih

Tekme 27. februarja:

TORONTO - EDMONTON

NEW JERSEY - CALGARY

NY RANGERS - TAMPA BAY

COLORADO - VANCOUVER

ANAHEIM - CHICAGO

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Tampa Bay Lightning 63 48 11 4 100 Boston Bruins 63 37 17 9 83 Toronto Maple Leafs 62 38 20 4 80 New York Islanders 62 36 19 7 79 Washington Capitals 64 36 21 7 79 Montreal Canadiens 64 34 23 7 75 Carolina Hurricanes 63 34 23 6 74 Pittsburgh Penguins 63 33 22 8 74 Columbus Blue Jackets 62 35 24 3 73 Philadelphia Flyers 63 30 26 7 67 Buffalo Sabres 63 29 26 8 66 Florida Panthers 62 28 25 9 65 New York Rangers 62 27 26 9 63 New Jersey Devils 63 25 30 8 58 Detroit Red Wings 64 23 32 9 55 Ottawa Senators 63 22 36 5 49