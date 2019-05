Vratar-novinec Jordan Binnington je na slabšo predstavo na 3. tekmi konferenčnega finala odgovoril z 29 obrambami, kar je omogočilo St. Louisu izenačenje na 2:2. Foto: Reuters

Blues so presenetili Sharkse že na samem štartu tekme, saj so takoj po začetku na led poslali 4. napad, ki je s silovitim pokrivanjem izsilil napako in Rus Ivan Barbašev je zatresel s prvim strelom na tekmi. Sledila je serija izjemnih obramb Jordana Binningtona, nato pa so Bluesi še pred iztekom 1. tretjine izkoristili številčno prednost, zadel je Tyler Bozak.

Deseti gol Hertla, poškodba Karlssona

V nadaljevanju je bil brezhiben tudi vratar Morskih psov Martin Jones, na drugi strani je imel Binnington po strelu branilca Brenta Burnsa na svoji strani tudi vratnico. Za napeto končnico je poskrbel razigrani Čeh Tomaš Hertl, ki je z 10. golom končnice v 47. minuti spretno kronal power-play Sharksov.

Podajalec ob golu je bil tudi branilski zvezdnik Erik Karlsson, ki pa se je v nadaljevanju tekme poškodoval in odigral samo eno samo izmeno, med katero je komaj kaj drsal. Izguba Šveda bi lahko bila usodna oslabitev San Joseja, ki je zapravil še drugo vodstvo v finalu Zahoda.

Making it look as easy as can be. #StanleyCup pic.twitter.com/MVKylFl7rX — NHL GIFs (@NHLGIFs) 18. maj 2019 Kako je vratar-novinec ustavil legendarnega Thorntona

Skromni Binnington se zabava v vratih Bluesov

"Velika čast. Res se zabavam, ko igram z našim moštvom, ki dobro opravlja svoje delo. Nocoj so precej omejili njihove priložnosti. Odigrali smo kompletno igro, sam pa samo opravljam svoje delo," je bil po izboru za prvo zvezdo tekme zadržan Jordan Binnington, 25-letnik iz Ontaria, ki je v NHL-u kot rezervist debitiral sredi decembra, 7. januarja pa je prvič začel tekmo v vratih Bluesov, ki so takrat bili povsem pri repu lestvic.

Konferenčni finale se seli v severno Kalifornijo, podaljšanje serije in kopičenje poškodb pa je voda na mlin Boston Bruinsov, ki so se z metlo nad Carolino že uvrstili v veliki finale Stanleyjevega pokala, ki se bo začel v ponedeljek, 27. maja, hokejski sveti gral pa bo podeljen najkasneje do 12. junija, ko je predvidena morebitna sedma finalna tekma.

LIGA NHL - KONČNICA 2019

Zahod, finale, četrta tekma:

ST. LOUIS - SAN JOSE 2:2

2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Barbašev 1., Bozak 18.; Hertl 47.

Obrambe: Binnington 29; Jones 20.

Vzhod, finale:

Carolina - BOSTON 0:4

V oddebeljenem tisku izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.